11:05 26.10.2021 (обновлено: 12:23 26.10.2021)
Лавров призвал к тесной координации всего североевропейского региона
Лавров выступил за возобновление практики встреч северных форматов на политическом уровне
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) в норвежском Тромсё
ТРОМСЁ, 26 окт - РИА Новости. Москва выступает за возобновление практики встреч северных форматов на политическом уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 18-й министерской сессии Совета Баренцева-Евроарктического региона.
Глава российского дипведомства находится с визитом в Тромсё 25-26 октября.
"Для решения стоящих перед нами задач важна тесная координация в масштабах всего североевропейского региона, включая деятельность соответствующих межправительственных советов и партнерств. Как вы знаете, это помимо нашего Совета Арктический совет, Совет государств Балтийского моря, Совет министров северных стран, не забудем о партнерствах "Северного измерения". Выступаем за возобновление практики встреч всех этих северных форматов на политическом уровне", - сказал министр на заседании во вторник.
Россия предлагает подумать и о крупномасштабных сквозных инициативах, отметил Лавров.
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"Через два года Россия окажется на капитанском мостике сразу двух региональных организаций – Совета Баренцева-Евроарктического региона и Совета государств Балтийского моря. Уже сейчас могу с уверенностью сказать, что в фокусе нашего внимания будет повышение значимости прикладной деятельности обоих советов, их ориентация на практические проекты в интересах социально-экономического развития и повышения качества жизни на нашем общем Севере, в том числе чтобы отсюда женщины не уезжали, как сказала госпожа министр. При этом намерены действовать в духе преемственности, поддерживать приоритетные направления работы всех упомянутых форматов", - подчеркнул он.
Лавров также напомнил, что эстафета руководства Баренцева регионального совета (БРС) вчера перешла от шведской губернии Вестерботтен к Ненецкому автономному округу.
"Уверен, что усилия ненецкого председательства будут направлены на углубление нашего общего сотрудничества . Рассматриваем председательство Ненецкого автономного округа в увязке с подготовкой к председательству России в СБЕР в 2023-2025 гг", - указал он.