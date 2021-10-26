https://ria.ru/20211026/lavrov-1756259525.html

Лавров призвал к тесной координации всего североевропейского региона

Лавров призвал к тесной координации всего североевропейского региона - РИА Новости, 26.10.2021

Лавров призвал к тесной координации всего североевропейского региона

Москва выступает за возобновление практики встреч северных форматов на политическом уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 18-й министерской... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:05

2021-10-26T11:05

2021-10-26T12:23

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ТРОМСЁ, 26 окт - РИА Новости. Москва выступает за возобновление практики встреч северных форматов на политическом уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 18-й министерской сессии Совета Баренцева-Евроарктического региона.Глава российского дипведомства находится с визитом в Тромсё 25-26 октября."Для решения стоящих перед нами задач важна тесная координация в масштабах всего североевропейского региона, включая деятельность соответствующих межправительственных советов и партнерств. Как вы знаете, это помимо нашего Совета Арктический совет, Совет государств Балтийского моря, Совет министров северных стран, не забудем о партнерствах "Северного измерения". Выступаем за возобновление практики встреч всех этих северных форматов на политическом уровне", - сказал министр на заседании во вторник.Россия предлагает подумать и о крупномасштабных сквозных инициативах, отметил Лавров."Через два года Россия окажется на капитанском мостике сразу двух региональных организаций – Совета Баренцева-Евроарктического региона и Совета государств Балтийского моря. Уже сейчас могу с уверенностью сказать, что в фокусе нашего внимания будет повышение значимости прикладной деятельности обоих советов, их ориентация на практические проекты в интересах социально-экономического развития и повышения качества жизни на нашем общем Севере, в том числе чтобы отсюда женщины не уезжали, как сказала госпожа министр. При этом намерены действовать в духе преемственности, поддерживать приоритетные направления работы всех упомянутых форматов", - подчеркнул он.Лавров также напомнил, что эстафета руководства Баренцева регионального совета (БРС) вчера перешла от шведской губернии Вестерботтен к Ненецкому автономному округу."Уверен, что усилия ненецкого председательства будут направлены на углубление нашего общего сотрудничества . Рассматриваем председательство Ненецкого автономного округа в увязке с подготовкой к председательству России в СБЕР в 2023-2025 гг", - указал он.Совет Баренцева/Евроарктического региона учрежден как форум регионального сотрудничества в 1993 году. В него вошли на правах постоянных членов Дания, Исландия, Норвегия, Россия, Финляндия и Швеция, а также комиссия Европейских сообществ.

https://ria.ru/20211021/arktika-1755648102.html

https://ria.ru/20211014/arktika-1754492528.html

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в мире, норвегия, финляндия, сергей лавров, россия