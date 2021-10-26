https://ria.ru/20211026/kuru-1756346209.html

Россия перенесет часть федеральных пусков на космодром Куру

Россия перенесет часть федеральных пусков на космодром Куру - РИА Новости, 26.10.2021

Россия перенесет часть федеральных пусков на космодром Куру

Россия перенесет часть федеральных пусков на космодром Куру во Французской Гвиане, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:54

2021-10-26T16:54

2021-10-26T17:11

наука

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роскосмос

союз

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Россия перенесет часть федеральных пусков на космодром Куру во Французской Гвиане, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы, скорее всего, будем загружать этот стартовый комплекс, в том числе и своими федеральными пусками. У нас есть интерес. Это уникальная точка на экваторе, удобная для выведения полезных нагрузок", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня".По его словам, для выхода на рентабельность ракет "Союз" с Куру необходимо два - три пуска в год.

https://ria.ru/20211026/luna-1756349836.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, куру (космодром), россия, французская гвиана, дмитрий рогозин, роскосмос, союз