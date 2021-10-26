https://ria.ru/20211026/kuru-1756346209.html
Россия перенесет часть федеральных пусков на космодром Куру
Россия перенесет часть федеральных пусков на космодром Куру - РИА Новости, 26.10.2021
Россия перенесет часть федеральных пусков на космодром Куру
Россия перенесет часть федеральных пусков на космодром Куру во Французской Гвиане, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:54
2021-10-26T16:54
2021-10-26T17:11
наука
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французская гвиана
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роскосмос
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Россия перенесет часть федеральных пусков на космодром Куру во Французской Гвиане, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы, скорее всего, будем загружать этот стартовый комплекс, в том числе и своими федеральными пусками. У нас есть интерес. Это уникальная точка на экваторе, удобная для выведения полезных нагрузок", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня".По его словам, для выхода на рентабельность ракет "Союз" с Куру необходимо два - три пуска в год.
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космос - риа наука, куру (космодром), россия, французская гвиана, дмитрий рогозин, роскосмос, союз
16:54 26.10.2021 (обновлено: 17:11 26.10.2021)
Россия перенесет часть федеральных пусков на космодром Куру
Россия перенесет часть федеральных пусков на космодром Куру во Французской Гвиане