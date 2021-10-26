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Культура
https://ria.ru/20211026/kukly-1756177447.html
Одному из самых необычных музеев Москвы исполнилось 25 лет
Одному из самых необычных музеев Москвы исполнилось 25 лет - РИА Новости, 26.10.2021
Одному из самых необычных музеев Москвы исполнилось 25 лет
Музею уникальных кукол, который считается одним из самых необычных в Москве, исполнилось 25 лет, сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:51
2021-10-26T19:51
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Музею уникальных кукол, который считается одним из самых необычных в Москве, исполнилось 25 лет, сообщили в пресс-службе учреждения. Музей в 1996 году создала театральная художница Юлия Вишневская на основе своей личной коллекции. Хотя экспозиция занимает всего один зал, в ней умещается около шести тысяч экспонатов.Все началось с улицыПервую антикварную куклу Юлия Вишневская, как ни странно, нашла на улице. "Я не смогла пройти мимо!" — рассказывала она.Игрушка была в плохом состоянии и требовала реставрации. Именно с этого момента Юлия увлеклась таким хобби — коллекционированием и восстановлением старинных кукол. Через каких-то три-четыре года фарфоровые, деревянные, оловянные и многие другие красавицы заполонили все шкафы и полки в доме художницы. Самый узнаваемый экспонат — звезда экранаМногие посетители приходят в музей ради того, чтобы посмотреть на знаменитую Суок — куклу из советского кинофильма Алексея Баталова и Иосифа Шапиро "Три толстяка" (1966), а также музыкального клипа "Кукла" группы "ИванушкиInternational"В ленте в нее играл наследник Тутти (Петр Артемьев). Теперь же девочка-кукла в красивом платье с большим розовым бантом — главное украшение экспозиции. В этом году Суок, кстати, отмечает юбилей. 18 ноября ей исполняется 55 лет. Куклы обрядовые, сакральные, игровые, модные и не толькоНа протяжении всей истории существования человечества куклы были в жизни людей. Их использовали, как обереги, украшения, предметы роскоши и в других целях. Например, один из самых древних экспонатов, представленных в музее, — деревянная фигурка младенца Иисуса возрастом около 350 лет. Что касается игровых кукол, то в них, по словам директора музея, до середины XIX века они не были распространены. "К детям относились намного сдержаннее. Игры считались баловством или хулиганством", — отмечает она. Поэтому они могли украшать столики в спальне богатой дамы или выполнять роль манекенов. "На куклах "Модных дамах" кутюрье XIX века демонстрировали самым знатным особам свои модные коллекции. На то было несколько причин. Королеве или другой высокопоставленной даме было не по статусу выезжать в ателье самостоятельно, мастер должен был сам приехать во дворец. У куклы нет статуса, потому продемонстрированный на ней наряд представить на себе могла даже королева. Ткани в те годы стоили баснословно дорого, а на 40-50 сантиметровую куклу уходило не так много материала, в сравнении с ростом человека", — поясняет Морозова.Куклы стоили дорогоПозволить себе такую игрушку могли далеко не все. В XIX – начале XX веков даже в богатых семьях у детей была лишь одна кукла. Но производители делали все возможное, чтобы их товар был доступен. "Альтернативой стали "куклы для бедных". Точнее сказать для не самых состоятельных, но и не для крестьян, — отмечает Людмила Морозова. — При производстве куклы экономили на всем — голова выполнена из композита, покрытого тонким слоем воска. Ручки-лопатки вырублены из дерева и начинаются лишь от локтя. Ткани похожи на марлю были такими изначально, а не обветшали с годами".Зато сейчас такая кукла у коллекционеров ценится дороже фарфоровой красотки. Ведь такие игрушки "прожить века" могли только чудом. Но в Музее уникальных кукол подобный экспонат есть. А на что еще можно посмотреть?В экспозиции музея можно также полюбоваться на фарфоровых кукол, созданных во Франции, Германии и России. Особенно редкими считаются экземпляры, сделанные на фабрике "Журавлев и Кочешков". Она существовала еще до революции. Есть среди экспонатов еще один интересный предмет. Фарфоровая кукла, которая "спасла" девочку в блокадном Ленинграде. "Зачастую дети, отправляясь в эвакуацию, брали с собой любимую куклу как напоминание о доме и добрых беззаботных временах. — объясняет Морозова. — Свою хозяйку она спасла тем, что, переняв на себя внимание, помогла ребенку выжить без воды, еды, тепла и кого-либо рядом несколько дней. Уезжая из блокадного Ленинграда девочка взяла с собой эту большую фарфоровую куклу без капли раздумий". Шедевры кукольных мастеров прошлых столетий, которые находятся в музее, хоть и расположены в небольшом пространстве, считаются одним из самых значимых собраний в Европе.
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новости культуры, франция, москва, ленинград, выставки, россия
19:51 26.10.2021
 
Одному из самых необычных музеев Москвы исполнилось 25 лет

Одному из самых необычных музеев Москвы исполнилось 25 лет

© Фото предоставлено пресс-службой Музея уникальных кукол Экспонат в музее уникальных кукол
Экспонат в музее уникальных кукол
© Фото предоставлено пресс-службой Музея уникальных кукол
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Музею уникальных кукол, который считается одним из самых необычных в Москве, исполнилось 25 лет, сообщили в пресс-службе учреждения.
Музей в 1996 году создала театральная художница Юлия Вишневская на основе своей личной коллекции. Хотя экспозиция занимает всего один зал, в ней умещается около шести тысяч экспонатов.

"Это редкие антикварные куклы конца XVII — начала ХХ столетий из Германии, Франции, Англии, России, Японии, а также кукольные дома и разнообразные предметы кукольного быта: фарфоровые сервизы, железные утюжки, швейные машинки фирмы Singer, мебель, шляпы, зонтики, сумки и все, что было в обиходе людей того времени", — говорится в релизе.

© Фото предоставлено пресс-службой Музея уникальных кукол Кукольные принадлежности
 Кукольные принадлежности
© Фото предоставлено пресс-службой Музея уникальных кукол
Кукольные принадлежности

Все началось с улицы

Первую антикварную куклу Юлия Вишневская, как ни странно, нашла на улице. "Я не смогла пройти мимо!" — рассказывала она.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВ Музее Уникальных Кукол. Фото из архива музея.
В Музее Уникальных Кукол. Фото из архива музея. - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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В Музее Уникальных Кукол. Фото из архива музея.
Игрушка была в плохом состоянии и требовала реставрации. Именно с этого момента Юлия увлеклась таким хобби — коллекционированием и восстановлением старинных кукол. Через каких-то три-четыре года фарфоровые, деревянные, оловянные и многие другие красавицы заполонили все шкафы и полки в доме художницы.
"Юлия Вишневская стояла у истоков профессионального коллекционирования кукольного антиквариата в России, — говорит директор музея Людмила Морозова. — Наш музей первый, до него в стране такого музея еще не было. С одной стороны, это, делает его экспозицию невероятно ценной и притягательной, а с другой, накладывает на него большую ответственность. Сохранить и приумножить — задача каждого музея и, конечно же, нашего!"

Самый узнаваемый экспонат — звезда экрана

Многие посетители приходят в музей ради того, чтобы посмотреть на знаменитую Суок — куклу из советского кинофильма Алексея Баталова и Иосифа Шапиро "Три толстяка" (1966), а также музыкального клипа "Кукла" группы "ИванушкиInternational"
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМузей Уникальных Кукол. Кукла наследника Тутти по имени Суок из кинофильма "Три толстяка". Мастер - русская художница Валентина Малахиева. Фото из архива музея.
Музей Уникальных Кукол. Кукла наследника Тутти по имени Суок из кинофильма Три толстяка. Мастер - русская художница Валентина Малахиева. Фото из архива музея. - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Музей Уникальных Кукол. Кукла наследника Тутти по имени Суок из кинофильма "Три толстяка". Мастер - русская художница Валентина Малахиева. Фото из архива музея.
В ленте в нее играл наследник Тутти (Петр Артемьев). Теперь же девочка-кукла в красивом платье с большим розовым бантом — главное украшение экспозиции. В этом году Суок, кстати, отмечает юбилей. 18 ноября ей исполняется 55 лет.

Куклы обрядовые, сакральные, игровые, модные и не только

На протяжении всей истории существования человечества куклы были в жизни людей. Их использовали, как обереги, украшения, предметы роскоши и в других целях.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея уникальных кукол Деревянная кукла младенца Иисуса, созданная около 350 лет назад
Деревянная кукла младенца Иисуса, созданная около 350 лет назад
© Фото предоставлено пресс-службой Музея уникальных кукол
Деревянная кукла младенца Иисуса, созданная около 350 лет назад
Например, один из самых древних экспонатов, представленных в музее, — деревянная фигурка младенца Иисуса возрастом около 350 лет.
"Такая фигурка наиболее популярна среди религиозных сакральных кукол, — рассказывает Людмила Морозова. — Иисус выполнен из единого куска дерева, покрыт алебастром и краской. Тончайшая работа, требующая огромного мастерства и огромного количества времени".
Что касается игровых кукол, то в них, по словам директора музея, до середины XIX века они не были распространены. "К детям относились намного сдержаннее. Игры считались баловством или хулиганством", — отмечает она.
Поэтому они могли украшать столики в спальне богатой дамы или выполнять роль манекенов.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея уникальных кукол Будуарная кукла, украшавшая столик в спальне богатой дамы. XIX век
Будуарная кукла, украшавшая столик в спальне богатой дамы. XIX век Будуарная кукла, украшавшая столик в спальне богатой дамы. XIX век
© Фото предоставлено пресс-службой Музея уникальных кукол
Будуарная кукла, украшавшая столик в спальне богатой дамы. XIX век
"На куклах "Модных дамах" кутюрье XIX века демонстрировали самым знатным особам свои модные коллекции. На то было несколько причин. Королеве или другой высокопоставленной даме было не по статусу выезжать в ателье самостоятельно, мастер должен был сам приехать во дворец. У куклы нет статуса, потому продемонстрированный на ней наряд представить на себе могла даже королева. Ткани в те годы стоили баснословно дорого, а на 40-50 сантиметровую куклу уходило не так много материала, в сравнении с ростом человека", — поясняет Морозова.

Куклы стоили дорого

Позволить себе такую игрушку могли далеко не все. В XIX – начале XX веков даже в богатых семьях у детей была лишь одна кукла. Но производители делали все возможное, чтобы их товар был доступен.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея уникальных кукол Кукла XIX – начала XX века, предназначенная для средних слоев населения
Кукла XIX – начала XX века, предназначенная для средних слоев населения
© Фото предоставлено пресс-службой Музея уникальных кукол
Кукла XIX – начала XX века, предназначенная для средних слоев населения
"Альтернативой стали "куклы для бедных". Точнее сказать для не самых состоятельных, но и не для крестьян, — отмечает Людмила Морозова. — При производстве куклы экономили на всем — голова выполнена из композита, покрытого тонким слоем воска. Ручки-лопатки вырублены из дерева и начинаются лишь от локтя. Ткани похожи на марлю были такими изначально, а не обветшали с годами".
Зато сейчас такая кукла у коллекционеров ценится дороже фарфоровой красотки. Ведь такие игрушки "прожить века" могли только чудом. Но в Музее уникальных кукол подобный экспонат есть.

А на что еще можно посмотреть?

В экспозиции музея можно также полюбоваться на фарфоровых кукол, созданных во Франции, Германии и России. Особенно редкими считаются экземпляры, сделанные на фабрике "Журавлев и Кочешков". Она существовала еще до революции.

"Кукол этого производства легко узнать по особой форме глаз (они круглее, чем у других), крупным зубкам и розовому оттенку лиц. Про них смело можно было сказать "кровь с молоком" — такие они были розовощекие и сияющие здоровьем, — говорит директор музея. — К моменту сворачивания НЭПа в 1927-1928 годах Луначарский подписал приказ о полном уничтожении фабрики за "излишнюю буржуазность". Боясь неприятностей люди выносили кукол даже из собственных домов и публично разбивали. Сегодня "Журавлев и Кочешков" — гордость любой коллекции".

Есть среди экспонатов еще один интересный предмет. Фарфоровая кукла, которая "спасла" девочку в блокадном Ленинграде.
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Музея уникальных куколБольшая фарфоровая кукла, вывезенная из блокадного Ленинграда
Большая фарфоровая кукла, вывезенная из блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Музея уникальных кукол
Большая фарфоровая кукла, вывезенная из блокадного Ленинграда
"Зачастую дети, отправляясь в эвакуацию, брали с собой любимую куклу как напоминание о доме и добрых беззаботных временах. — объясняет Морозова. — Свою хозяйку она спасла тем, что, переняв на себя внимание, помогла ребенку выжить без воды, еды, тепла и кого-либо рядом несколько дней. Уезжая из блокадного Ленинграда девочка взяла с собой эту большую фарфоровую куклу без капли раздумий".
Шедевры кукольных мастеров прошлых столетий, которые находятся в музее, хоть и расположены в небольшом пространстве, считаются одним из самых значимых собраний в Европе.
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