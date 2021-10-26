https://ria.ru/20211026/kukly-1756177447.html

Одному из самых необычных музеев Москвы исполнилось 25 лет

Одному из самых необычных музеев Москвы исполнилось 25 лет - РИА Новости, 26.10.2021

Одному из самых необычных музеев Москвы исполнилось 25 лет

Музею уникальных кукол, который считается одним из самых необычных в Москве, исполнилось 25 лет, сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T19:51

2021-10-26T19:51

2021-10-26T19:51

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Музею уникальных кукол, который считается одним из самых необычных в Москве, исполнилось 25 лет, сообщили в пресс-службе учреждения. Музей в 1996 году создала театральная художница Юлия Вишневская на основе своей личной коллекции. Хотя экспозиция занимает всего один зал, в ней умещается около шести тысяч экспонатов.Все началось с улицыПервую антикварную куклу Юлия Вишневская, как ни странно, нашла на улице. "Я не смогла пройти мимо!" — рассказывала она.Игрушка была в плохом состоянии и требовала реставрации. Именно с этого момента Юлия увлеклась таким хобби — коллекционированием и восстановлением старинных кукол. Через каких-то три-четыре года фарфоровые, деревянные, оловянные и многие другие красавицы заполонили все шкафы и полки в доме художницы. Самый узнаваемый экспонат — звезда экранаМногие посетители приходят в музей ради того, чтобы посмотреть на знаменитую Суок — куклу из советского кинофильма Алексея Баталова и Иосифа Шапиро "Три толстяка" (1966), а также музыкального клипа "Кукла" группы "ИванушкиInternational"В ленте в нее играл наследник Тутти (Петр Артемьев). Теперь же девочка-кукла в красивом платье с большим розовым бантом — главное украшение экспозиции. В этом году Суок, кстати, отмечает юбилей. 18 ноября ей исполняется 55 лет. Куклы обрядовые, сакральные, игровые, модные и не толькоНа протяжении всей истории существования человечества куклы были в жизни людей. Их использовали, как обереги, украшения, предметы роскоши и в других целях. Например, один из самых древних экспонатов, представленных в музее, — деревянная фигурка младенца Иисуса возрастом около 350 лет. Что касается игровых кукол, то в них, по словам директора музея, до середины XIX века они не были распространены. "К детям относились намного сдержаннее. Игры считались баловством или хулиганством", — отмечает она. Поэтому они могли украшать столики в спальне богатой дамы или выполнять роль манекенов. "На куклах "Модных дамах" кутюрье XIX века демонстрировали самым знатным особам свои модные коллекции. На то было несколько причин. Королеве или другой высокопоставленной даме было не по статусу выезжать в ателье самостоятельно, мастер должен был сам приехать во дворец. У куклы нет статуса, потому продемонстрированный на ней наряд представить на себе могла даже королева. Ткани в те годы стоили баснословно дорого, а на 40-50 сантиметровую куклу уходило не так много материала, в сравнении с ростом человека", — поясняет Морозова.Куклы стоили дорогоПозволить себе такую игрушку могли далеко не все. В XIX – начале XX веков даже в богатых семьях у детей была лишь одна кукла. Но производители делали все возможное, чтобы их товар был доступен. "Альтернативой стали "куклы для бедных". Точнее сказать для не самых состоятельных, но и не для крестьян, — отмечает Людмила Морозова. — При производстве куклы экономили на всем — голова выполнена из композита, покрытого тонким слоем воска. Ручки-лопатки вырублены из дерева и начинаются лишь от локтя. Ткани похожи на марлю были такими изначально, а не обветшали с годами".Зато сейчас такая кукла у коллекционеров ценится дороже фарфоровой красотки. Ведь такие игрушки "прожить века" могли только чудом. Но в Музее уникальных кукол подобный экспонат есть. А на что еще можно посмотреть?В экспозиции музея можно также полюбоваться на фарфоровых кукол, созданных во Франции, Германии и России. Особенно редкими считаются экземпляры, сделанные на фабрике "Журавлев и Кочешков". Она существовала еще до революции. Есть среди экспонатов еще один интересный предмет. Фарфоровая кукла, которая "спасла" девочку в блокадном Ленинграде. "Зачастую дети, отправляясь в эвакуацию, брали с собой любимую куклу как напоминание о доме и добрых беззаботных временах. — объясняет Морозова. — Свою хозяйку она спасла тем, что, переняв на себя внимание, помогла ребенку выжить без воды, еды, тепла и кого-либо рядом несколько дней. Уезжая из блокадного Ленинграда девочка взяла с собой эту большую фарфоровую куклу без капли раздумий". Шедевры кукольных мастеров прошлых столетий, которые находятся в музее, хоть и расположены в небольшом пространстве, считаются одним из самых значимых собраний в Европе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, франция, москва, ленинград, выставки, россия