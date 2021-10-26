"Мы захватим Крым". Британцы высказались о войне с Россией
Британцы пообещали захватить Крым в случае войны с Россией
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПатрульные скоростные катера "Раптор" во время учений Черноморского флота в Крыму
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили учения российского Военно-морского флота у берегов Крыма.
"Англия когда-то уже воевала за контроль над этим полуостровом. Если она захочет — сможет захватить его снова", — убежден skylinee.
"Это же обычные военные учения, мы делаем то же самое. Ни их, ни наши маневры никому не угрожают", — написал K London.
"Почему мы враждуем с Россией? <…> Нам нужно сосредоточиться на самой опасной стране мира на данный момент — Китае", — уверен Simple Jake.
"Грустно это осознавать, но мы уничтожим сами себя гораздо раньше, чем это сделает изменение климата на Земле", — посетовал mikese.
Ранее экипаж фрегата "Адмирал Григорович" провел совместные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных комплексов БПРК "Бал" и "Утес". Автор британского издания Уилл Стюарт напомнил, что учения прошли спустя четыре месяца после того, как эсминец Королевских ВМС Defender нарушил территориальные воды России рядом с Крымом. По его мнению, стрельбы были "тревожным предостережением" США и Великобритании, чтобы их корабли держались подальше от полуострова.
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