https://ria.ru/20211026/krym-1756345595.html

Британцы пообещали захватить Крым

"Мы захватим Крым". Британцы высказались о войне с Россией - РИА Новости, 26.10.2021

Британцы пообещали захватить Крым

Читатели Daily Mail оценили учения российского Военно-морского флота у берегов Крыма. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:51

2021-10-26T16:51

2021-10-26T16:51

политика

сша

республика крым

великобритания

россия

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили учения российского Военно-морского флота у берегов Крыма."Китай возьмет Тайвань, а Россия — Украину. Все уже запланировано", — считает ukaway1976."Это же обычные военные учения, мы делаем то же самое. Ни их, ни наши маневры никому не угрожают", — написал K London."Почему мы враждуем с Россией? <…> Нам нужно сосредоточиться на самой опасной стране мира на данный момент — Китае", — уверен Simple Jake."Грустно это осознавать, но мы уничтожим сами себя гораздо раньше, чем это сделает изменение климата на Земле", — посетовал mikese.Ранее экипаж фрегата "Адмирал Григорович" провел совместные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных комплексов БПРК "Бал" и "Утес". Автор британского издания Уилл Стюарт напомнил, что учения прошли спустя четыре месяца после того, как эсминец Королевских ВМС Defender нарушил территориальные воды России рядом с Крымом. По его мнению, стрельбы были "тревожным предостережением" США и Великобритании, чтобы их корабли держались подальше от полуострова.

https://ria.ru/20211014/avakov-1754580392.html

сша

республика крым

великобритания

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политика, сша, республика крым, великобритания, россия