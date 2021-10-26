https://ria.ru/20211026/krym-1756341866.html

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о Крыме и скифском золоте

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о Крыме и скифском золоте - РИА Новости, 26.10.2021

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о Крыме и скифском золоте

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о Крыме и скифском золоте о том, что "Киев всегда возвращает... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:33

2021-10-26T16:33

2021-10-26T16:33

в мире

амстердам

нидерланды

республика крым

владимир зеленский

юнеско

госдума рф

ситуация вокруг коллекции скифского золота

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о Крыме и скифском золоте о том, что "Киев всегда возвращает свое", сказал, что коллекции скифского золота на Украине грозит исчезновение, а Крыма киевским властям не видать как собственных ушей.Апелляционный суд Амстердама во вторник постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. При этом решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что Киев всегда возвращает свое, "сначала вернем скифское золото, а потом и Крым"."Подобное решение – это большой позор для Нидерландов. Суд Амстердама открыл "ящик Пандоры", ставя под угрозу все межмузейные связи и обмены, так как теперь нет гарантии безопасности и сохранности артефактов. Коллекции скифского золота на Украине грозит исчезновение, а Крыма киевским властям не видать как собственных ушей", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, если Зеленский хотел бы действительно знать мнение крымчан, то приехал бы в Крым и спросил их."Уверен, что после этого визита первым бы его решением, будь он честным политиком, было бы признание российского статуса полуострова и призыв к другим странам последовать его примеру", - подчеркнул Шеремет.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.

https://ria.ru/20211026/novoselskaya-1756296852.html

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html

амстердам

нидерланды

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, амстердам, нидерланды, республика крым, владимир зеленский, юнеско, госдума рф, ситуация вокруг коллекции скифского золота, михаил шеремет, россия