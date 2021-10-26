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При въезде в Крым не будут устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов

При въезде в Крым не будут устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов - РИА Новости, 26.10.2021

При въезде в Крым не будут устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов

Разворачивать блокпосты на въезде в Крым для проверки QR-кодов у приезжающих не планируется, на данный момент оснований для таких решений нет, сообщил министр... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:22

2021-10-26T16:22

2021-10-26T17:29

распространение коронавируса

республика крым

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

михаил развожаев

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Разворачивать блокпосты на въезде в Крым для проверки QR-кодов у приезжающих не планируется, на данный момент оснований для таких решений нет, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Подобные решения принимает глава республики исходя из текущей ситуации. Насколько мне известно, на данный момент оснований для таких решений нет", - сказал Волченко журналистам.Как сообщалось ранее, губернатор Севастополя Михаил Развожаев решил установить пункты контроля на въезде в город с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19. Туристов будут пускать только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, а также с медотводом от вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом.

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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