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При въезде в Крым не будут устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов
При въезде в Крым не будут устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов - РИА Новости, 26.10.2021
При въезде в Крым не будут устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов
Разворачивать блокпосты на въезде в Крым для проверки QR-кодов у приезжающих не планируется, на данный момент оснований для таких решений нет, сообщил министр... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:22
2021-10-26T16:22
2021-10-26T17:29
распространение коронавируса
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здоровье - общество
михаил развожаев
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Разворачивать блокпосты на въезде в Крым для проверки QR-кодов у приезжающих не планируется, на данный момент оснований для таких решений нет, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Подобные решения принимает глава республики исходя из текущей ситуации. Насколько мне известно, на данный момент оснований для таких решений нет", - сказал Волченко журналистам.Как сообщалось ранее, губернатор Севастополя Михаил Развожаев решил установить пункты контроля на въезде в город с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19. Туристов будут пускать только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, а также с медотводом от вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом.
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РИА Новости
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республика крым, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, михаил развожаев, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм
16:22 26.10.2021 (обновлено: 17:29 26.10.2021)
При въезде в Крым не будут устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов
При въезде в Крым не планируется устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов