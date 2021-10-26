https://ria.ru/20211026/krym-1756330993.html

Бальбек прокомментировал слова Зеленского о "возвращении" Крыма

Бальбек прокомментировал слова Зеленского о "возвращении" Крыма - РИА Новости, 26.10.2021

Бальбек прокомментировал слова Зеленского о "возвращении" Крыма

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев всегда возвращает свое и вернет Крым,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:44

2021-10-26T15:44

2021-10-26T15:45

киев

оон

севастополь

владимир путин

владимир зеленский

юнеско

европейский суд

ситуация вокруг коллекции скифского золота

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев всегда возвращает свое и вернет Крым, заявил РИА Новости, что Крым для Украины чужой и недоступный, а "отнять силой - руки коротки".Ранее Зеленский, комментируя решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине, заявил, что Киев всегда возвращает свое, "сначала вернем скифское золото, а потом и Крым"."Зеленский, пользуясь случаем, просто оседлал популистскую волну и раздает обещания направо и налево. В том, что касается Крыма, - он украинским и не был, так как просто засиделся в гостях. Ну и, разумеется, сколько бы ни выносил решений голландский суд, полуостров для Украины чужой и недоступный, а отнять силой - руки коротки", - сказал Бальбек.Он подчеркнул, что решение Европейского суда, "который показал себя политически прикормленным", на Россию не повлияет.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211023/krym-1755908437.html

https://ria.ru/20211012/anekdot-1754123455.html

киев

севастополь

россия

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киев, оон, севастополь, владимир путин, владимир зеленский, юнеско, европейский суд, ситуация вокруг коллекции скифского золота, руслан бальбек, россия