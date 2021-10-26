https://ria.ru/20211026/krym-1756295559.html

В Крыму пообещали рано или поздно вернуть скифское золото

В Крыму пообещали рано или поздно вернуть скифское золото - РИА Новости, 26.10.2021

В Крыму пообещали рано или поздно вернуть скифское золото

Коллекция скифского золота была фактически украдена у крымчан, но рано или поздно она будет возвращена из Украины, заявил РИА Новости глава комитета крымского... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:32

2021-10-26T13:32

2021-10-26T13:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Коллекция скифского золота была фактически украдена у крымчан, но рано или поздно она будет возвращена из Украины, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель."Коллекция была фактически украдена у крымчан и в целом у Российской Федерации, но я уверен, что рано или поздно скифское золото вернется обратно домой в Республику Крым", - сказал РИА Новости Гемпель.По его мнению, те, кто причастен к "воровству" коллекции должны понести ответственность в рамках международного права и законов РФ.По словам Гемпеля, Украина разыгрывает через коллекцию скифского золота очередную политическую карту и пытается оказывать давление на Крым и Российскую Федерацию в целом."Коллекция скифского золота по праву принадлежит народу Крыма, со временем вернется обратно из Украины", - подчеркнул Гемпель.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Во вторник стало известно, что апелляционный суд Амстердама счел "скифское золото" украинской собственностью.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211026/kovitidi-1756291724.html

https://ria.ru/20211026/kovitidi-1756291724.html

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нидерланды

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