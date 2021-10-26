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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211026/krym-1756295559.html
В Крыму пообещали рано или поздно вернуть скифское золото
В Крыму пообещали рано или поздно вернуть скифское золото - РИА Новости, 26.10.2021
В Крыму пообещали рано или поздно вернуть скифское золото
Коллекция скифского золота была фактически украдена у крымчан, но рано или поздно она будет возвращена из Украины, заявил РИА Новости глава комитета крымского... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:32
2021-10-26T13:47
общество
юрий гемпель
россия
культура
скифское золото
новости культуры
оон
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Коллекция скифского золота была фактически украдена у крымчан, но рано или поздно она будет возвращена из Украины, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель."Коллекция была фактически украдена у крымчан и в целом у Российской Федерации, но я уверен, что рано или поздно скифское золото вернется обратно домой в Республику Крым", - сказал РИА Новости Гемпель.По его мнению, те, кто причастен к "воровству" коллекции должны понести ответственность в рамках международного права и законов РФ.По словам Гемпеля, Украина разыгрывает через коллекцию скифского золота очередную политическую карту и пытается оказывать давление на Крым и Российскую Федерацию в целом."Коллекция скифского золота по праву принадлежит народу Крыма, со временем вернется обратно из Украины", - подчеркнул Гемпель.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Во вторник стало известно, что апелляционный суд Амстердама счел "скифское золото" украинской собственностью.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20211026/kovitidi-1756291724.html
https://ria.ru/20211026/kovitidi-1756291724.html
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общество, юрий гемпель, россия, скифское золото, новости культуры, оон, севастополь, нидерланды, владимир путин, ситуация вокруг коллекции скифского золота
13:32 26.10.2021 (обновлено: 13:47 26.10.2021)
 
В Крыму пообещали рано или поздно вернуть скифское золото

В Крыму пообещали рано или поздно вернуть коллекцию скифского золота из Украины

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Peter Dejong
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Коллекция скифского золота была фактически украдена у крымчан, но рано или поздно она будет возвращена из Украины, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Коллекция была фактически украдена у крымчан и в целом у Российской Федерации, но я уверен, что рано или поздно скифское золото вернется обратно домой в Республику Крым", - сказал РИА Новости Гемпель.
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter. 1 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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По его мнению, те, кто причастен к "воровству" коллекции должны понести ответственность в рамках международного права и законов РФ.
По словам Гемпеля, Украина разыгрывает через коллекцию скифского золота очередную политическую карту и пытается оказывать давление на Крым и Российскую Федерацию в целом.
"Коллекция скифского золота по праву принадлежит народу Крыма, со временем вернется обратно из Украины", - подчеркнул Гемпель.
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter. 1 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 13:18
В Совфеде предупредили о последствиях решения суда по скифскому золоту
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Во вторник стало известно, что апелляционный суд Амстердама счел "скифское золото" украинской собственностью.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Вчера, 13:34
Аксенов назвал решение суда о скифском золоте возмутительным
 
КультураОбществоЮрий ГемпельРоссияскифское золотоНовости культурыООНСевастопольНидерландыВладимир ПутинСитуация вокруг коллекции скифского золота
 
 
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