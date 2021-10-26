13:02 26.10.2021 (обновлено: 13:17 26.10.2021)
Зеленский пообещал вернуть Крым вслед за скифским золотом
Зеленский после решения суда по делу о скифском золоте пообещал вернуть Украине Крым
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, "сначала вернем скифское золото, а потом и Крым".
"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется на Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам минюста, МИД и минкультуры за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", - написал Зеленский в Twitter во вторник.
Довгоочікувана перемога 🇺🇦 в суді Амстердама! «Скіфське золото» повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам @minjust_gov_ua, @MFA_Ukraine та @MKIPUkraine за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2021
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.