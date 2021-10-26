https://ria.ru/20211026/krym-1756287063.html

Зеленский пообещал вернуть Крым вслед за скифским золотом

Зеленский пообещал вернуть Крым вслед за скифским золотом - РИА Новости, 26.10.2021

Зеленский пообещал вернуть Крым вслед за скифским золотом

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:02

2021-10-26T13:02

2021-10-26T13:17

киев

владимир зеленский

в мире

амстердам

нидерланды

республика крым

ситуация вокруг коллекции скифского золота

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752847396_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_83f52a934ff54d59a4ea824ce1dec857.jpg

КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, "сначала вернем скифское золото, а потом и Крым"."Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется на Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам минюста, МИД и минкультуры за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", - написал Зеленский в Twitter во вторник.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html

киев

амстердам

нидерланды

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, владимир зеленский, в мире, амстердам, нидерланды, республика крым, ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия