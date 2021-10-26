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Туризм
https://ria.ru/20211026/krym-1756248111.html
В Крыму напомнили о новых правилах заселения в отели
В Крыму напомнили о новых правилах заселения в отели - РИА Новости, 26.10.2021
В Крыму напомнили о новых правилах заселения в отели
Предъявление отрицательного ПЦР-теста на коронавирус вместе с QR-кодом является обязательным условием для заселения в отели, пансионаты и санатории полуострова, РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T09:53
2021-10-26T10:35
туризм
республика крым
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Предъявление отрицательного ПЦР-теста на коронавирус вместе с QR-кодом является обязательным условием для заселения в отели, пансионаты и санатории полуострова, напомнил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Ранее Волченко сообщил РИА Новости, что туристы проявляют стабильный интерес к отдыху на полуострове в дни объявленных каникул, но без ажиотажа, уровень бронирования колеблется от 62 до 80% в зависимости от класса отеля или санатория."Начиная со вчерашнего дня бронирование и размещение в гостиницах, санаториях и пансионатах, работающих в Крыму возможно только при наличии сертификата о вакцинации либо QR кода, полученного через портал Госуслуг, либо сертификата о перенесенном заболевании и аналогично также QR кода и обязательного (отрицательного) ПЦР-теста не старше 72 часов. Это обязательное условие", - сказал Волченко.За соблюдением требований в Крыму следят более 70 рабочих контрольных групп, они же будут контролировать работу общепита, отметил Волченко. Он добавил, что для бронирования номеров для отдыха, в том числе на новогодние праздники, сейчас также требуется предоставление QR-кода. Волченко также напомнил, что вакцинация не отменяет соблюдения масочного режима.По данным министра, средняя загрузка в санаториях составляет сейчас 69%, отелей 5 звезд – 80%, 4 звезды – 68%, 3 – 62%. Схожий уровень бронирования отдыха в регионе и на ноябрьские каникулы, добавил он.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. При этом субъекты РФ могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ограничить свои контакты в нерабочие дни и не совершать поездок.
https://ria.ru/20211025/aksenov-1756151642.html
https://ria.ru/20211025/vaktsina-1756165844.html
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республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), коронавирус в россии
09:53 26.10.2021 (обновлено: 10:35 26.10.2021)
 
В Крыму напомнили о новых правилах заселения в отели

Министр туризма Крыма Волченко напомнил о новых правилах заселения в отели

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтель "Мрия Резорт & СПА" в Крыму
Отель Мрия Резорт & СПА в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Предъявление отрицательного ПЦР-теста на коронавирус вместе с QR-кодом является обязательным условием для заселения в отели, пансионаты и санатории полуострова, напомнил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Ранее Волченко сообщил РИА Новости, что туристы проявляют стабильный интерес к отдыху на полуострове в дни объявленных каникул, но без ажиотажа, уровень бронирования колеблется от 62 до 80% в зависимости от класса отеля или санатория.
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"Начиная со вчерашнего дня бронирование и размещение в гостиницах, санаториях и пансионатах, работающих в Крыму возможно только при наличии сертификата о вакцинации либо QR кода, полученного через портал Госуслуг, либо сертификата о перенесенном заболевании и аналогично также QR кода и обязательного (отрицательного) ПЦР-теста не старше 72 часов. Это обязательное условие", - сказал Волченко.
За соблюдением требований в Крыму следят более 70 рабочих контрольных групп, они же будут контролировать работу общепита, отметил Волченко. Он добавил, что для бронирования номеров для отдыха, в том числе на новогодние праздники, сейчас также требуется предоставление QR-кода. Волченко также напомнил, что вакцинация не отменяет соблюдения масочного режима.
По данным министра, средняя загрузка в санаториях составляет сейчас 69%, отелей 5 звезд – 80%, 4 звезды – 68%, 3 – 62%. Схожий уровень бронирования отдыха в регионе и на ноябрьские каникулы, добавил он.
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