https://ria.ru/20211026/krym-1756248111.html

В Крыму напомнили о новых правилах заселения в отели

В Крыму напомнили о новых правилах заселения в отели - РИА Новости, 26.10.2021

В Крыму напомнили о новых правилах заселения в отели

Предъявление отрицательного ПЦР-теста на коронавирус вместе с QR-кодом является обязательным условием для заселения в отели, пансионаты и санатории полуострова, РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T09:53

2021-10-26T09:53

2021-10-26T10:35

туризм

республика крым

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новости - туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Предъявление отрицательного ПЦР-теста на коронавирус вместе с QR-кодом является обязательным условием для заселения в отели, пансионаты и санатории полуострова, напомнил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Ранее Волченко сообщил РИА Новости, что туристы проявляют стабильный интерес к отдыху на полуострове в дни объявленных каникул, но без ажиотажа, уровень бронирования колеблется от 62 до 80% в зависимости от класса отеля или санатория."Начиная со вчерашнего дня бронирование и размещение в гостиницах, санаториях и пансионатах, работающих в Крыму возможно только при наличии сертификата о вакцинации либо QR кода, полученного через портал Госуслуг, либо сертификата о перенесенном заболевании и аналогично также QR кода и обязательного (отрицательного) ПЦР-теста не старше 72 часов. Это обязательное условие", - сказал Волченко.За соблюдением требований в Крыму следят более 70 рабочих контрольных групп, они же будут контролировать работу общепита, отметил Волченко. Он добавил, что для бронирования номеров для отдыха, в том числе на новогодние праздники, сейчас также требуется предоставление QR-кода. Волченко также напомнил, что вакцинация не отменяет соблюдения масочного режима.По данным министра, средняя загрузка в санаториях составляет сейчас 69%, отелей 5 звезд – 80%, 4 звезды – 68%, 3 – 62%. Схожий уровень бронирования отдыха в регионе и на ноябрьские каникулы, добавил он.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. При этом субъекты РФ могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ограничить свои контакты в нерабочие дни и не совершать поездок.

https://ria.ru/20211025/aksenov-1756151642.html

https://ria.ru/20211025/vaktsina-1756165844.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211025/sevastopol-1756153699.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), коронавирус в россии