https://ria.ru/20211026/kriminal-1756330699.html

Задержан экс-чиновник, подозреваемый в организации убийства прокурора ХМАО

Задержан экс-чиновник, подозреваемый в организации убийства прокурора ХМАО - РИА Новости, 26.10.2021

Задержан экс-чиновник, подозреваемый в организации убийства прокурора ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали бывшего местного чиновника, которого обвиняли в организации убийства прокурора Юрия Бедерина в 2000 году,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:42

2021-10-26T15:42

2021-10-26T18:12

ханты-мансийск

ирина волк

ханты-мансийский автономный округ

криминал

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе задержали бывшего местного чиновника, которого обвиняли в организации убийства прокурора Юрия Бедерина в 2000 году, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."Задержан Юрий Чекин, находившийся в розыске более 20 лет", — сказала она.По версии следствия, возглавлявшего тогда контрольно-ревизионное управление Министерства финансов по региону Чекина заподозрили в хищении бюджетных средств и потому он организовал убийство окружного прокурора. Задержанные исполнители указали на него как на заказчика, но тот скрылся.Чекина задержали 26 октября в Ханты-Мансийске."На протяжении последних нескольких лет он проживал на территории столицы округа в многоквартирном доме по улице Калинина. Все это время на улицу он не выходил, а окна квартиры были завешены непрозрачной пленкой", — добавила Волк.В одной из комнат под подоконником полиция нашла тайник, где мог прятаться человек. Сейчас Чекина доставили в следственное управление.Обвиняемый не получал паспорта, не посещал учреждений и магазинов, жил при поддержке родственницы, действия которой также оценят.Как уточняет СК, Чекин в 1993 году похитил 15,6 миллиона рублей у одного из предприятий нефтегазодобывающей отрасли. Против него возбудили дело, после чего в июле 2000 года Бедерина застрелили в подъезде его дома. Троих исполнителей осудили на длительные сроки.По данным ведомства, экс-чиновник заказал убийство еще двух человек: за попытку обокрасть его и из-за карточного долга.

https://ria.ru/20211015/damba-1754702466.html

https://ria.ru/20210908/meriya-1749112783.html

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

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Задержание заказчика убийства прокурора ХМАО двадцатилетней давности Следственными органами Следственного комитета России по ХМАО-Югре совместно с сотрудниками УМВД России по ХМАО-Югре и ФСБ России задержан Юрий Чекин 1963 года рождения, обвиняемый в организации убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Юрия Бедерина. 2021-10-26T15:42 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийск, ирина волк, ханты-мансийский автономный округ, криминал, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия