https://ria.ru/20211026/kran-1756280448.html
СК возбудил дело после падения крана на стройке в Хабаровске
СК возбудил дело после падения крана на стройке в Хабаровске - РИА Новости, 26.10.2021
СК возбудил дело после падения крана на стройке в Хабаровске
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после падения крана на строящуюся поликлинику в Хабаровске и гибели рабочего, сообщает пресс-служба СК... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:38
2021-10-26T12:38
2021-10-26T12:58
происшествия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после падения крана на строящуюся поликлинику в Хабаровске и гибели рабочего, сообщает пресс-служба СК РФ,В соцсетях появилось видео, на котором видно, как на строящуюся поликлинику упал башенный кран и развалился, были слышны крики. Прокуратура Хабаровского края сообщила, что рабочий погиб при падении крана на строящуюся поликлинику в Хабаровске, крановщик госпитализирован в тяжелом состоянии."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)", - говорится в сообщении.По данным СК, строительный кран упал во время работ на фасад строящейся поликлиники в границах улиц Павла Морозова и Вахова в Хабаровске.
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происшествия, хабаровск, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, россия
12:38 26.10.2021 (обновлено: 12:58 26.10.2021)
СК возбудил дело после падения крана на стройке в Хабаровске
СК возбудил уголовное дело после падения крана на стройке поликлиники в Хабаровске