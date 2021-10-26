https://ria.ru/20211026/kran-1756280448.html

СК возбудил дело после падения крана на стройке в Хабаровске

СК возбудил дело после падения крана на стройке в Хабаровске - РИА Новости, 26.10.2021

СК возбудил дело после падения крана на стройке в Хабаровске

Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после падения крана на строящуюся поликлинику в Хабаровске и гибели рабочего, сообщает пресс-служба СК... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:38

2021-10-26T12:38

2021-10-26T12:58

происшествия

хабаровск

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровский край

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после падения крана на строящуюся поликлинику в Хабаровске и гибели рабочего, сообщает пресс-служба СК РФ,В соцсетях появилось видео, на котором видно, как на строящуюся поликлинику упал башенный кран и развалился, были слышны крики. Прокуратура Хабаровского края сообщила, что рабочий погиб при падении крана на строящуюся поликлинику в Хабаровске, крановщик госпитализирован в тяжелом состоянии."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)", - говорится в сообщении.По данным СК, строительный кран упал во время работ на фасад строящейся поликлиники в границах улиц Павла Морозова и Вахова в Хабаровске.

https://ria.ru/20210720/kran-1742074762.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровск, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, россия