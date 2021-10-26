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Мурашко оценил долю свободного коечного фонда
Мурашко оценил долю свободного коечного фонда - РИА Новости, 26.10.2021
Мурашко оценил долю свободного коечного фонда
В 13 регионах РФ количество коек для пациентов с коронавирусом надо наращивать и вводить более интенсивные ограничительные меры, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:29
2021-10-26T14:29
2021-10-26T14:45
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В 13 регионах РФ количество коек для пациентов с коронавирусом надо наращивать и вводить более интенсивные ограничительные меры, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В целом доля свободного коечного фонда составляет 12%, но есть регионы, я хотел бы отметить, где количество коек необходимо наращивать и вводить более интенсивные меры по ограничениям. Это такие субъекты, как Удмуртская республика, Смоленская область, Чукотский автономный округ, Ульяновская область, Саратовская область, Республика Марий Эл, Омская область, Рязанская область, Приморский край, Республика Адыгея, Владимирская область, Чувашская республика, Самарская область. Поэтому действия регионов, как вы уже отметили, по поручению президента по введению ограничительных мероприятий, является крайне важным", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."В регионах развёрнуто 292 тысячи коек, это на 6% больше, чем неделей ранее, и более 65% перепрофилированных коек оснащены кислородом", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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россия, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:29 26.10.2021 (обновлено: 14:45 26.10.2021)
Мурашко оценил долю свободного коечного фонда
Мурашко: доля свободного коечного фонда составляет 12%
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
В 13 регионах РФ
количество коек для пациентов с коронавирусом надо наращивать и вводить более интенсивные ограничительные меры, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
.
"В целом доля свободного коечного фонда составляет 12%, но есть регионы, я хотел бы отметить, где количество коек необходимо наращивать и вводить более интенсивные меры по ограничениям. Это такие субъекты, как Удмуртская республика, Смоленская область, Чукотский автономный округ, Ульяновская область, Саратовская область, Республика Марий Эл, Омская область, Рязанская область, Приморский край, Республика Адыгея, Владимирская область, Чувашская республика, Самарская область. Поэтому действия регионов, как вы уже отметили, по поручению президента по введению ограничительных мероприятий, является крайне важным", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
"В регионах развёрнуто 292 тысячи коек, это на 6% больше, чем неделей ранее, и более 65% перепрофилированных коек оснащены кислородом", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.