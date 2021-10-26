https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756367033.html

В Липецкой области увеличилось число госпитализированных с COVID-19 детей

В Липецкой области увеличилось число госпитализированных с COVID-19 детей - РИА Новости, 26.10.2021

В Липецкой области увеличилось число госпитализированных с COVID-19 детей

Число детей, которые были госпитализированы с коронавирусной инфекцией, за месяц в Липецкой области выросло более чем в два раза, сообщает администрация... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:22

2021-10-26T18:22

2021-10-26T18:22

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ВОРОНЕЖ, 26 окт - РИА Новости. Число детей, которые были госпитализированы с коронавирусной инфекцией, за месяц в Липецкой области выросло более чем в два раза, сообщает администрация региона.Всего с начала пандемии в Липецкой области зарегистрировано 60 692 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 52 730 человек, умерли 1973."Дельта-штамм вызвал рост числа тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции среди детей. Если в начале сентября находилось на лечении в инфекционном госпитале не более 15-20 детей, то сейчас их число увеличилось в два с лишним раза", - говорится в сообщении.В области, по данным на 25 октября, первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 472 695 человек, завершили вакцинацию 425 129 человек. Ежедневно первым компонентом медики прививают 3,2 тысячи человек, что почти вдвое больше, чем двумя неделями ранее.

https://ria.ru/20211026/covid-19-1756312191.html

https://ria.ru/20211026/postkovid-1756306041.html

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