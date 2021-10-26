https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756326005.html

В России за неделю развернули 18 тысяч новых коек для больных COVID-19

В России за неделю развернули 18 тысяч новых коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

В России за неделю развернули 18 тысяч новых коек для больных COVID-19

Только за последнюю неделю в России пришлось развернуть более 18 тысяч новых коек для пациентов с коронавирусом, заявил главный внештатный специалист по... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:25

2021-10-26T15:25

2021-10-26T15:30

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Только за последнюю неделю в России пришлось развернуть более 18 тысяч новых коек для пациентов с коронавирусом, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов."За последнюю только неделю нашей медицинской службе пришлось развернуть более 18 тысяч новых коек для госпитализации пациентов с COVID-19", - сказал Чуланов на пресс-конференцию на тему: "Как сохранить и укрепить здоровье в период нерабочих дней".Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коечный фонд в России увеличен до 292 тысяч мест.

https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756315713.html

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2021

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии