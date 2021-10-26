14:47 26.10.2021 (обновлено: 15:56 26.10.2021)
Губернатор Смоленской области оценил ситуацию с коронавирусом
Губернатор Смоленской области Островский назвал ситуацию с коронавирусом крайне сложной
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник у автомобиля скорой медицинской помощи в Свердловской области
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Смоленской области крайне сложная, запас свободного коечного фонда составляет 10%, сообщил губернатор Алексей Островский.
"Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе крайне сложная. В течение последних восьми недель продолжается рост количества новых случаев заболевания - наиболее высокие показатели фиксируются в возрастной группе 65 лет и старше", - доложил Островский на заседании координационного центра правительства РФ по борьбе с коронавирусом.
По словам губернатора, рост заболеваемости за минувшую неделю составил 43%. Ежедневно в регионе проводится более трех тысяч тестов, лица с признаками респираторных заболеваний обследуются на дому. По его словам, охват вакцинации до сих пор недостаточен - привились 48% населения от необходимого количества.
"На стационарном лечении находится почти две тысячи человек, свободно 10% коечного фонда. С 11 октября дополнительно развернуто 595 коек. В течение ближайших трех дней мы планируем дополнительно развернуть еще 190 коек, 75% из которых будут оснащены кислородом", - отметил он.
Как сообщил глава региона, пять поставщиков, в том числе структуры Минобороны и Минпромторга, обеспечивают больницы медкислородом, расход которого увеличился вдвое и составляет 20 тонн в сутки. Кроме того, в Смоленской области организованы дополнительные амбулаторные COVID-центры.