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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756316631.html
Губернатор Смоленской области оценил ситуацию с коронавирусом
Губернатор Смоленской области оценил ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 26.10.2021
Губернатор Смоленской области оценил ситуацию с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в Смоленской области крайне сложная, запас свободного коечного фонда составляет 10%, сообщил губернатор Алексей Островский. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:47
2021-10-26T15:56
распространение коронавируса
общество
смоленская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Смоленской области крайне сложная, запас свободного коечного фонда составляет 10%, сообщил губернатор Алексей Островский."Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе крайне сложная. В течение последних восьми недель продолжается рост количества новых случаев заболевания - наиболее высокие показатели фиксируются в возрастной группе 65 лет и старше", - доложил Островский на заседании координационного центра правительства РФ по борьбе с коронавирусом.По словам губернатора, рост заболеваемости за минувшую неделю составил 43%. Ежедневно в регионе проводится более трех тысяч тестов, лица с признаками респираторных заболеваний обследуются на дому. По его словам, охват вакцинации до сих пор недостаточен - привились 48% населения от необходимого количества."На стационарном лечении находится почти две тысячи человек, свободно 10% коечного фонда. С 11 октября дополнительно развернуто 595 коек. В течение ближайших трех дней мы планируем дополнительно развернуть еще 190 коек, 75% из которых будут оснащены кислородом", - отметил он.Как сообщил глава региона, пять поставщиков, в том числе структуры Минобороны и Минпромторга, обеспечивают больницы медкислородом, расход которого увеличился вдвое и составляет 20 тонн в сутки. Кроме того, в Смоленской области организованы дополнительные амбулаторные COVID-центры.
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общество, смоленская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:47 26.10.2021 (обновлено: 15:56 26.10.2021)
 
Губернатор Смоленской области оценил ситуацию с коронавирусом

Губернатор Смоленской области Островский назвал ситуацию с коронавирусом крайне сложной

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник у автомобиля скорой медицинской помощи в Свердловской области
Медицинский работник у автомобиля скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Смоленской области крайне сложная, запас свободного коечного фонда составляет 10%, сообщил губернатор Алексей Островский.
"Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе крайне сложная. В течение последних восьми недель продолжается рост количества новых случаев заболевания - наиболее высокие показатели фиксируются в возрастной группе 65 лет и старше", - доложил Островский на заседании координационного центра правительства РФ по борьбе с коронавирусом.
По словам губернатора, рост заболеваемости за минувшую неделю составил 43%. Ежедневно в регионе проводится более трех тысяч тестов, лица с признаками респираторных заболеваний обследуются на дому. По его словам, охват вакцинации до сих пор недостаточен - привились 48% населения от необходимого количества.
"На стационарном лечении находится почти две тысячи человек, свободно 10% коечного фонда. С 11 октября дополнительно развернуто 595 коек. В течение ближайших трех дней мы планируем дополнительно развернуть еще 190 коек, 75% из которых будут оснащены кислородом", - отметил он.
Как сообщил глава региона, пять поставщиков, в том числе структуры Минобороны и Минпромторга, обеспечивают больницы медкислородом, расход которого увеличился вдвое и составляет 20 тонн в сутки. Кроме того, в Смоленской области организованы дополнительные амбулаторные COVID-центры.
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