https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756316631.html

Губернатор Смоленской области оценил ситуацию с коронавирусом

Губернатор Смоленской области оценил ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 26.10.2021

Губернатор Смоленской области оценил ситуацию с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Смоленской области крайне сложная, запас свободного коечного фонда составляет 10%, сообщил губернатор Алексей Островский. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:47

2021-10-26T14:47

2021-10-26T15:56

распространение коронавируса

общество

смоленская область

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Смоленской области крайне сложная, запас свободного коечного фонда составляет 10%, сообщил губернатор Алексей Островский."Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе крайне сложная. В течение последних восьми недель продолжается рост количества новых случаев заболевания - наиболее высокие показатели фиксируются в возрастной группе 65 лет и старше", - доложил Островский на заседании координационного центра правительства РФ по борьбе с коронавирусом.По словам губернатора, рост заболеваемости за минувшую неделю составил 43%. Ежедневно в регионе проводится более трех тысяч тестов, лица с признаками респираторных заболеваний обследуются на дому. По его словам, охват вакцинации до сих пор недостаточен - привились 48% населения от необходимого количества."На стационарном лечении находится почти две тысячи человек, свободно 10% коечного фонда. С 11 октября дополнительно развернуто 595 коек. В течение ближайших трех дней мы планируем дополнительно развернуть еще 190 коек, 75% из которых будут оснащены кислородом", - отметил он.Как сообщил глава региона, пять поставщиков, в том числе структуры Минобороны и Минпромторга, обеспечивают больницы медкислородом, расход которого увеличился вдвое и составляет 20 тонн в сутки. Кроме того, в Смоленской области организованы дополнительные амбулаторные COVID-центры.

https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756321992.html

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общество, смоленская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии