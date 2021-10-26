https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756315713.html
Мурашко заявил, что в регионах достаточно вакцин от коронавируса
Мурашко заявил, что в регионах достаточно вакцин от коронавируса - РИА Новости, 26.10.2021
Мурашко заявил, что в регионах достаточно вакцин от коронавируса
Вакцин от коронавируса в регионах России достаточно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:45
2021-10-26T14:45
2021-10-26T14:49
распространение коронавируса
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михаил мурашко
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вакцин от коронавируса в регионах России достаточно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По вакцинации. У нас работает сегодня более 15 тысяч вакцинальных пунктов. Регионы, в том числе, Санкт-Петербург, наращивают (количество пунктов – ред.), высокое количество обращений - тут же были развернуты дополнительные пункты по вакцинации. Вакцин достаточно в регионах", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Наиболее высокие темпы вакцинации на 100 тысяч населения, по его словам, в таких регионах, как Чукотский автономный округ, Пенза, Курган, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийск, Воронежская область, Мордовия.Наиболее низкие темы провакцинированных и удельный вес провакцинированных, в частности, в Кабардино-Балкарии, Кемеровской области, Коми, Республике Ингушетии, Камчатском крае и других.
https://ria.ru/20211023/odnovremenno-1755899940.html
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14:45 26.10.2021 (обновлено: 14:49 26.10.2021)
Мурашко заявил, что в регионах достаточно вакцин от коронавируса
Мурашко заявил, что в регионах достаточно вакцин от коронавируса