https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756315713.html

Мурашко заявил, что в регионах достаточно вакцин от коронавируса

Мурашко заявил, что в регионах достаточно вакцин от коронавируса - РИА Новости, 26.10.2021

Мурашко заявил, что в регионах достаточно вакцин от коронавируса

Вакцин от коронавируса в регионах России достаточно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:45

2021-10-26T14:45

2021-10-26T14:49

распространение коронавируса

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вакцин от коронавируса в регионах России достаточно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По вакцинации. У нас работает сегодня более 15 тысяч вакцинальных пунктов. Регионы, в том числе, Санкт-Петербург, наращивают (количество пунктов – ред.), высокое количество обращений - тут же были развернуты дополнительные пункты по вакцинации. Вакцин достаточно в регионах", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Наиболее высокие темпы вакцинации на 100 тысяч населения, по его словам, в таких регионах, как Чукотский автономный округ, Пенза, Курган, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийск, Воронежская область, Мордовия.Наиболее низкие темы провакцинированных и удельный вес провакцинированных, в частности, в Кабардино-Балкарии, Кемеровской области, Коми, Республике Ингушетии, Камчатском крае и других.

https://ria.ru/20211023/odnovremenno-1755899940.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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