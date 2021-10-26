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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756315713.html
Мурашко заявил, что в регионах достаточно вакцин от коронавируса
Мурашко заявил, что в регионах достаточно вакцин от коронавируса - РИА Новости, 26.10.2021
Мурашко заявил, что в регионах достаточно вакцин от коронавируса
Вакцин от коронавируса в регионах России достаточно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:45
2021-10-26T14:49
распространение коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вакцин от коронавируса в регионах России достаточно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По вакцинации. У нас работает сегодня более 15 тысяч вакцинальных пунктов. Регионы, в том числе, Санкт-Петербург, наращивают (количество пунктов – ред.), высокое количество обращений - тут же были развернуты дополнительные пункты по вакцинации. Вакцин достаточно в регионах", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.Наиболее высокие темпы вакцинации на 100 тысяч населения, по его словам, в таких регионах, как Чукотский автономный округ, Пенза, Курган, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийск, Воронежская область, Мордовия.Наиболее низкие темы провакцинированных и удельный вес провакцинированных, в частности, в Кабардино-Балкарии, Кемеровской области, Коми, Республике Ингушетии, Камчатском крае и других.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак"
14:45 26.10.2021 (обновлено: 14:49 26.10.2021)
 
Мурашко заявил, что в регионах достаточно вакцин от коронавируса

Мурашко заявил, что в регионах достаточно вакцин от коронавируса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАмпулы с препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра "МЕГА" в Казани
Ампулы с препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вакцин от коронавируса в регионах России достаточно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"По вакцинации. У нас работает сегодня более 15 тысяч вакцинальных пунктов. Регионы, в том числе, Санкт-Петербург, наращивают (количество пунктов – ред.), высокое количество обращений - тут же были развернуты дополнительные пункты по вакцинации. Вакцин достаточно в регионах", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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23 октября, 02:15Распространение коронавируса
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Наиболее высокие темпы вакцинации на 100 тысяч населения, по его словам, в таких регионах, как Чукотский автономный округ, Пенза, Курган, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийск, Воронежская область, Мордовия.
Наиболее низкие темы провакцинированных и удельный вес провакцинированных, в частности, в Кабардино-Балкарии, Кемеровской области, Коми, Республике Ингушетии, Камчатском крае и других.
 
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