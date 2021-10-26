https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756265267.html

В России за сутки выписали 26 973 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 26 973 человека после COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

В России за сутки выписали 26 973 человека после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 26 973 человека после COVID-19, за все время выздоровели 7 213 584 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:33

2021-10-26T11:33

2021-10-26T11:33

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 26 973 человека после COVID-19, за все время выздоровели 7 213 584 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 973 человека… За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 213 584", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 3 924 человека, в Санкт-Петербурге - 2 929, Подмосковье - 2 877.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии