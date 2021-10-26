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В России за сутки выписали 26 973 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 26 973 человека после COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
В России за сутки выписали 26 973 человека после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 26 973 человека после COVID-19, за все время выздоровели 7 213 584 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:33
2021-10-26T11:33
2021-10-26T11:33
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 26 973 человека после COVID-19, за все время выздоровели 7 213 584 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 973 человека… За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 213 584", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 3 924 человека, в Санкт-Петербурге - 2 929, Подмосковье - 2 877.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 26 973 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 26 973 человека после COVID-19