https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756264954.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 26.10.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (6074), в Подмосковье (2930) и Санкт-Петербурге (2735), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:32

2021-10-26T11:32

2021-10-26T11:32

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (6074), в Подмосковье (2930) и Санкт-Петербурге (2735), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6074, 2. Московская область - 2930, 3. Санкт-Петербург - 2735", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 23, Чукотском автономном округе - 16, Ненецком автономном округе - 15.

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756259158.html

санкт-петербург

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

ненецкий автономный округ

чукотский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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