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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756264954.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 26.10.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (6074), в Подмосковье (2930) и Санкт-Петербурге (2735), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:32
2021-10-26T11:32
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (6074), в Подмосковье (2930) и Санкт-Петербурге (2735), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6074, 2. Московская область - 2930, 3. Санкт-Петербург - 2735", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 23, Чукотском автономном округе - 16, Ненецком автономном округе - 15.
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756259158.html
санкт-петербург
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
ненецкий автономный округ
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общество, санкт-петербург, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, ненецкий автономный округ, чукотский автономный округ, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 26.10.2021
 
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве — 6074

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик везет пациента в приемное отделение городской клинической больницы №40 в Москве
Медик везет пациента в приемное отделение городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (6074), в Подмосковье (2930) и Санкт-Петербурге (2735), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 6074, 2. Московская область - 2930, 3. Санкт-Петербург - 2735", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 23, Чукотском автономном округе - 16, Ненецком автономном округе - 15.
Главный нарколог Москвы Евгений Брюн - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 11:04Распространение коронавируса
Главный нарколог Москвы рассказал, как мотивирует людей прививаться
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургМагаданская областьМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыНенецкий автономный округЧукотский автономный округРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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