https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756264954.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 26.10.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (6074), в Подмосковье (2930) и Санкт-Петербурге (2735), сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:32
2021-10-26T11:32
2021-10-26T11:32
распространение коронавируса
общество
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магаданская область
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москва
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (6074), в Подмосковье (2930) и Санкт-Петербурге (2735), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6074, 2. Московская область - 2930, 3. Санкт-Петербург - 2735", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 23, Чукотском автономном округе - 16, Ненецком автономном округе - 15.
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756259158.html
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Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве — 6074