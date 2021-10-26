https://ria.ru/20211026/koreya-1756296089.html
Экс-президент Южной Кореи Ро Дэ У умер от осложнений на фоне болезни
Экс-президент Южной Кореи Ро Дэ У умер от осложнений на фоне болезни - РИА Новости, 26.10.2021
Экс-президент Южной Кореи Ро Дэ У умер от осложнений на фоне болезни
Причиной смерти бывшего президента Южной Кореи Ро Дэ У стали осложнения на фоне длительной борьбы с множественной системной атрофией, сообщило во вторник... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:34
2021-10-26T13:34
2021-10-26T13:34
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Причиной смерти бывшего президента Южной Кореи Ро Дэ У стали осложнения на фоне длительной борьбы с множественной системной атрофией, сообщило во вторник агентство Рёнхап со ссылкой на официальное заключение врачей.Ро Дэ У скончался в возрасте 88 лет в больнице Сеульского университета, куда его неоднократно госпитализировали с пневмонией, флегмоной, тромбозом вен. На этот раз его состояние ухудшилось и в больницу экс-президента доставили в машине скорой помощи, но спасти его не удалось.При президенте Ро Дэ У в 1990 году Южная Корея установила дипломатические отношения с СССР, а в 1992 году - с Китаем.Ро Дэ У также наладил межкорейский диалог на уровне премьер-министров, и в начале 1992 года вступило в силу соглашение о ненападении, примирении, обменах и сотрудничестве с КНДР.При Ро Дэ У в стране шла активная борьба за демократизацию, в Сеуле и других городах обычным явлением стали демонстрации студентов и демократических сил в противостоянии с полицией.После ухода с поста президента, Ро Дэ У жил в Сеуле, но в ноябре 1995 года был арестован и заключен в тюрьму за взяточничество и роль в военном перевороте его предшественника диктатора Чон Ду Хвана. Через два года после этого Верховный суд страны приговорил его к 17 годам лишения свободы, но вскоре он был амнистирован.
https://ria.ru/20211004/mir-1752922766.html
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в мире, сеул, южная корея
Экс-президент Южной Кореи Ро Дэ У умер от осложнений на фоне болезни
Бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У умер от осложнений на фоне борьбы с атрофией