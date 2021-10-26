https://ria.ru/20211026/kody-1756395522.html

В Липецкой области ввели QR-коды для гостиничного бизнеса

В Липецкой области ввели QR-коды для гостиничного бизнеса - РИА Новости, 26.10.2021

В Липецкой области ввели QR-коды для гостиничного бизнеса

Власти Липецкой области ввели в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией QR-коды для гостиниц, санаториев, домов отдыха и других объектов, сообщает во... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T21:31

2021-10-26T21:31

2021-10-26T21:31

распространение коронавируса

липецкая область

здоровье - общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e613d76371c045a9e456a4e8c721978e.jpg

ВОРОНЕЖ, 26 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области ввели в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией QR-коды для гостиниц, санаториев, домов отдыха и других объектов, сообщает во вторник областная администрация.Ранее власти Липецкой области решили не вводить "очень жесткие" ограничения на период объявленных в стране нерабочими дней с 30 октября по 7 ноября, но заявили, что посещение ряда общественных мест будет возможно только по QR-кодам. Обязательная система QR-кодов стала действовать в регионе с понедельника, 25 октября."Размещение в гостиницах Липецкой области уже с этой недели будет возможно только по QR-коду или с медицинской справкой. Это и другие изменения внесены в постановление администрации "О дополнительных мерах по защите населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области", - говорится в сообщении.В частности, с 28 октября санатории, базы и дома отдыха, гостиницы, отели, хостелы и другие объекты размещения граждан будут размещать посетителей (за исключением не достигших 18 лет) при наличии у них QR-кода, которым подтверждается завершение вакцинации от COVID-19, либо факт перенесения коронравируса не более шести месяцев назад. Также возможно заселение в гостиницы при наличии медицинского документа, подтверждающего противопоказания к вакцинации, и оригинала справки с печатью медицинской организации или QR-кода, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию, выполненного не более чем за 72 часа до заселения.Кроме того, в документе изменены условия посещения торговых центров."Сейчас для входа в ТЦ в регионе необходимо предъявлять QR-код. Но для желающих сделать прививку от коронавируса в мобильных пунктах вакцинации, которые работают на территории крупных торговых точек, будет сделано исключение. Этим гражданам обеспечат доступ к медикам, чтобы привиться", - говорится в сообщении обладминистрации.

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756359776.html

https://ria.ru/20211026/aktsiya-1756364598.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, здоровье - общество, коронавирус в россии