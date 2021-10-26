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Распространение коронавируса
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В Липецкой области ввели QR-коды для гостиничного бизнеса
В Липецкой области ввели QR-коды для гостиничного бизнеса - РИА Новости, 26.10.2021
В Липецкой области ввели QR-коды для гостиничного бизнеса
Власти Липецкой области ввели в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией QR-коды для гостиниц, санаториев, домов отдыха и других объектов, сообщает во... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T21:31
2021-10-26T21:31
распространение коронавируса
липецкая область
здоровье - общество
коронавирус в россии
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ВОРОНЕЖ, 26 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области ввели в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией QR-коды для гостиниц, санаториев, домов отдыха и других объектов, сообщает во вторник областная администрация.Ранее власти Липецкой области решили не вводить "очень жесткие" ограничения на период объявленных в стране нерабочими дней с 30 октября по 7 ноября, но заявили, что посещение ряда общественных мест будет возможно только по QR-кодам. Обязательная система QR-кодов стала действовать в регионе с понедельника, 25 октября."Размещение в гостиницах Липецкой области уже с этой недели будет возможно только по QR-коду или с медицинской справкой. Это и другие изменения внесены в постановление администрации "О дополнительных мерах по защите населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области", - говорится в сообщении.В частности, с 28 октября санатории, базы и дома отдыха, гостиницы, отели, хостелы и другие объекты размещения граждан будут размещать посетителей (за исключением не достигших 18 лет) при наличии у них QR-кода, которым подтверждается завершение вакцинации от COVID-19, либо факт перенесения коронравируса не более шести месяцев назад. Также возможно заселение в гостиницы при наличии медицинского документа, подтверждающего противопоказания к вакцинации, и оригинала справки с печатью медицинской организации или QR-кода, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию, выполненного не более чем за 72 часа до заселения.Кроме того, в документе изменены условия посещения торговых центров."Сейчас для входа в ТЦ в регионе необходимо предъявлять QR-код. Но для желающих сделать прививку от коронавируса в мобильных пунктах вакцинации, которые работают на территории крупных торговых точек, будет сделано исключение. Этим гражданам обеспечат доступ к медикам, чтобы привиться", - говорится в сообщении обладминистрации.
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756359776.html
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липецкая область, здоровье - общество, коронавирус в россии
21:31 26.10.2021
 
В Липецкой области ввели QR-коды для гостиничного бизнеса

Власти Липецкой области ввели QR-коды для гостиничного бизнеса в борьбе с COVID-19

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка наличия у посетителей QR-кодов
Проверка наличия у посетителей QR-кодов - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОРОНЕЖ, 26 окт - РИА Новости. Власти Липецкой области ввели в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией QR-коды для гостиниц, санаториев, домов отдыха и других объектов, сообщает во вторник областная администрация.
Ранее власти Липецкой области решили не вводить "очень жесткие" ограничения на период объявленных в стране нерабочими дней с 30 октября по 7 ноября, но заявили, что посещение ряда общественных мест будет возможно только по QR-кодам. Обязательная система QR-кодов стала действовать в регионе с понедельника, 25 октября.
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"Размещение в гостиницах Липецкой области уже с этой недели будет возможно только по QR-коду или с медицинской справкой. Это и другие изменения внесены в постановление администрации "О дополнительных мерах по защите населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области", - говорится в сообщении.
В частности, с 28 октября санатории, базы и дома отдыха, гостиницы, отели, хостелы и другие объекты размещения граждан будут размещать посетителей (за исключением не достигших 18 лет) при наличии у них QR-кода, которым подтверждается завершение вакцинации от COVID-19, либо факт перенесения коронравируса не более шести месяцев назад. Также возможно заселение в гостиницы при наличии медицинского документа, подтверждающего противопоказания к вакцинации, и оригинала справки с печатью медицинской организации или QR-кода, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию, выполненного не более чем за 72 часа до заселения.
Кроме того, в документе изменены условия посещения торговых центров.
"Сейчас для входа в ТЦ в регионе необходимо предъявлять QR-код. Но для желающих сделать прививку от коронавируса в мобильных пунктах вакцинации, которые работают на территории крупных торговых точек, будет сделано исключение. Этим гражданам обеспечат доступ к медикам, чтобы привиться", - говорится в сообщении обладминистрации.
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