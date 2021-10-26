https://ria.ru/20211026/kody-1756367164.html

В Севастополе введут QR-коды для выезда из города

В Севастополе введут QR-коды для выезда из города - РИА Новости, 26.10.2021

В Севастополе введут QR-коды для выезда из города

В период нерабочих дней севастопольцы при выезде из города и жители Крыма при въезде в него должны будут предоставить QR-коды, заявил губернатор Севастополя... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:22

2021-10-26T18:22

2021-10-26T18:34

распространение коронавируса

севастополь

республика крым

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россия

коронавирус в россии

михаил развожаев

qr-код

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. В период нерабочих дней севастопольцы при выезде из города и жители Крыма при въезде в него должны будут предоставить QR-коды, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Как сообщалось ранее, пункты контроля на въезде в Севастополь установят с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19, туристов будут пускать только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, либо медотвода от вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом. Данная мера вводится на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в период нерабочих дней."Для того чтобы обеспечить эффективность всех мероприятий и разомкнуть максимально цепочки контактов, севастопольцам, которые планируют выехать из Севастополя, и крымчанам, которые планируют заехать в Севастополь, нужно предоставить один их трех документов", - сказал Развожаев на заседании оперативного штаба.Речь идет о QR-коде, свидетельствующем о похождении вакцинации или перенесенном заболевании, либо медотводе с отрицательным ПЦР-тестом.

https://ria.ru/20211026/minzdrav-1756344466.html

севастополь

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, республика крым, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, михаил развожаев, qr-код