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В Севастополе введут QR-коды для выезда из города
В Севастополе введут QR-коды для выезда из города - РИА Новости, 26.10.2021
В Севастополе введут QR-коды для выезда из города
В период нерабочих дней севастопольцы при выезде из города и жители Крыма при въезде в него должны будут предоставить QR-коды, заявил губернатор Севастополя... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:22
2021-10-26T18:22
2021-10-26T18:34
распространение коронавируса
севастополь
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здоровье - общество
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qr-код
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. В период нерабочих дней севастопольцы при выезде из города и жители Крыма при въезде в него должны будут предоставить QR-коды, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Как сообщалось ранее, пункты контроля на въезде в Севастополь установят с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19, туристов будут пускать только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, либо медотвода от вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом. Данная мера вводится на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в период нерабочих дней."Для того чтобы обеспечить эффективность всех мероприятий и разомкнуть максимально цепочки контактов, севастопольцам, которые планируют выехать из Севастополя, и крымчанам, которые планируют заехать в Севастополь, нужно предоставить один их трех документов", - сказал Развожаев на заседании оперативного штаба.Речь идет о QR-коде, свидетельствующем о похождении вакцинации или перенесенном заболевании, либо медотводе с отрицательным ПЦР-тестом.
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севастополь, республика крым, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, михаил развожаев, qr-код
18:22 26.10.2021 (обновлено: 18:34 26.10.2021)
В Севастополе введут QR-коды для выезда из города
Глава Севастополя Развожаев введет QR-коды о вакцинации для выезда из города