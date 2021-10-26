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Эксперт поддержал подписание кодекса этики искусственного интеллекта
Эксперт поддержал подписание кодекса этики искусственного интеллекта - РИА Новости, 26.10.2021
Эксперт поддержал подписание кодекса этики искусственного интеллекта
Принятие кодекса этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ) является первым шагом для регулирования данного сегмента интернета, но в будущем необходимо... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:59
2021-10-26T17:59
технологии
москва
газпром нефть
российский фонд прямых инвестиций
дмитрий чернышенко
яндекс
россия
юрий жданов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Принятие кодекса этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ) является первым шагом для регулирования данного сегмента интернета, но в будущем необходимо предусмотреть регулятор на государственном уровне, заявил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.Во вторник кодекс этики искусственного интеллекта, разработанный с учетом требований Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, подписали в Москве. В церемонии приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, "Ростелеком", "Яндекс", "Сколково", InfoWatch, НИУ ВШЭ, "Сбер", МТС, VK, "Газпром нефть", РФПИ и другие - всего около двух десятков компаний."Предлагаемый кодекс - это шаг вперед в регулировании интернета, но это не нормативный документ, а рекомендательный. Все-таки эта сфера деятельности требует в перспективе нормативного регулирования государством и международными договорами", - считает Жданов.По его словам, принятый кодекс как раз поможет изучить, как будет работать регулирование пока на уровне рекомендаций. Кроме того, важно, что документ составлен с учетом мнения крупных игроков самой индустрии.
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технологии, москва, газпром нефть, российский фонд прямых инвестиций, дмитрий чернышенко, яндекс, россия, юрий жданов
17:59 26.10.2021
 
Эксперт поддержал подписание кодекса этики искусственного интеллекта

Глава секции полицейской ассоциации Жданов поддержал подписание кодекса этики в сфере ИИ

© Фото : из личного архиваГлава Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов
Глава Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : из личного архива
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Принятие кодекса этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ) является первым шагом для регулирования данного сегмента интернета, но в будущем необходимо предусмотреть регулятор на государственном уровне, заявил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
Во вторник кодекс этики искусственного интеллекта, разработанный с учетом требований Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, подписали в Москве. В церемонии приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, "Ростелеком", "Яндекс", "Сколково", InfoWatch, НИУ ВШЭ, "Сбер", МТС, VK, "Газпром нефть", РФПИ и другие - всего около двух десятков компаний.
"Предлагаемый кодекс - это шаг вперед в регулировании интернета, но это не нормативный документ, а рекомендательный. Все-таки эта сфера деятельности требует в перспективе нормативного регулирования государством и международными договорами", - считает Жданов.
По его словам, принятый кодекс как раз поможет изучить, как будет работать регулирование пока на уровне рекомендаций. Кроме того, важно, что документ составлен с учетом мнения крупных игроков самой индустрии.
Робот-курьер Яндекса - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 13:11
"Яндекс" и "Ростелеком" подписали Кодекс этики искусственного интеллекта
 
ТехнологииМоскваГазпром нефтьРоссийский фонд прямых инвестицийДмитрий ЧернышенкоЯндексРоссияЮрий Жданов
 
 
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