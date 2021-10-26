https://ria.ru/20211026/kodeks-1756361765.html

Эксперт поддержал подписание кодекса этики искусственного интеллекта

Эксперт поддержал подписание кодекса этики искусственного интеллекта - РИА Новости, 26.10.2021

Эксперт поддержал подписание кодекса этики искусственного интеллекта

Принятие кодекса этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ) является первым шагом для регулирования данного сегмента интернета, но в будущем необходимо... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:59

2021-10-26T17:59

2021-10-26T17:59

технологии

москва

газпром нефть

российский фонд прямых инвестиций

дмитрий чернышенко

яндекс

россия

юрий жданов

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Принятие кодекса этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ) является первым шагом для регулирования данного сегмента интернета, но в будущем необходимо предусмотреть регулятор на государственном уровне, заявил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.Во вторник кодекс этики искусственного интеллекта, разработанный с учетом требований Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, подписали в Москве. В церемонии приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, "Ростелеком", "Яндекс", "Сколково", InfoWatch, НИУ ВШЭ, "Сбер", МТС, VK, "Газпром нефть", РФПИ и другие - всего около двух десятков компаний."Предлагаемый кодекс - это шаг вперед в регулировании интернета, но это не нормативный документ, а рекомендательный. Все-таки эта сфера деятельности требует в перспективе нормативного регулирования государством и международными договорами", - считает Жданов.По его словам, принятый кодекс как раз поможет изучить, как будет работать регулирование пока на уровне рекомендаций. Кроме того, важно, что документ составлен с учетом мнения крупных игроков самой индустрии.

https://ria.ru/20211026/tekhnologii-1756289190.html

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технологии, москва, газпром нефть, российский фонд прямых инвестиций, дмитрий чернышенко, яндекс, россия, юрий жданов