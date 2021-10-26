Китай планирует ужесточить правила регистрации детей в соцсетях
В Китае обяжут детей указывать данные своих родителей при регистрации в соцсетях
ПЕКИН, 26 окт - РИА Новости. Власти Китая планируют обязать несовершеннолетних пользователей указывать личные данные своих родителей, а также предоставлять их согласие при регистрации учетных записей в интернете, следует из текста проекта новых положений, представленных управлением по вопросам киберпространства КНР.
Во вторник управление опубликовало проект новых положений в отношении регистрации учетных записей пользователей в интернете. Проект вынесен на общественное обсуждение. Комментарии общественности будут приниматься до 10 ноября.
Согласно проекту новых положений, опубликованных ведомством в социальной сети WeChat, при регистрации учетной записи в интернете несовершеннолетние будут обязаны предоставлять реальные данные своего удостоверения личности, данные удостоверения личности законного опекуна, а также согласие со стороны опекуна.
На прошлой неделе постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие закона "О содействии домашнему воспитанию", согласно которому родители "должны играть активную роль в предотвращении развития у детей онлайн-зависимости".
В конце августа государственное управление по делам прессы и печати КНР опубликовало уведомление, согласно которому с 1 сентября с целью "защиты физического и психического здоровья детей" доступ несовершеннолетних пользователей к онлайн-играм ограничен тремя часами в неделю. В управлении отметили, что соответствующие органы усилят проверки в отношении компаний, работающих в сфере онлайн-игр, и будут пристально следить за тем, как они соблюдают указанные ограничения, а также проводят идентификацию пользователей для выявления несовершеннолетних игроков.
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, в конце сентября ввела ограничения в китайской версии приложения (Douyin) для подростков младше 14 лет, теперь им можно использовать приложение не более 40 минут в день. Как отметили в компании, все пользователи в возрасте до 14 лет перешли в "молодежный режим" приложения, а новые зарегистрированные пользователи будут входить в этот режим напрямую.