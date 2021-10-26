https://ria.ru/20211026/khellouin-1756121237.html

Названы самые жуткие коттеджи для празднования Хэллоуина

Названы самые жуткие коттеджи для празднования Хэллоуина - РИА Новости, 26.10.2021

Названы самые жуткие коттеджи для празднования Хэллоуина

Эксперты из Великобритании составили список самых страшных коттеджей, где можно отпраздновать Хэллоуин, который отмечается 31 октября, пишет The Sun. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T06:30

2021-10-26T06:30

2021-10-26T07:59

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Эксперты из Великобритании составили список самых страшных коттеджей, где можно отпраздновать Хэллоуин, который отмечается 31 октября, пишет The Sun.Любителям Средневековья советуют отправиться в Snape Castle в Северном Йоркшире. Говорят, в замке обитает призрак Кэтрин Парр — последней жены короля Генриха VIII. Тем, кто хочет полного погружения в мистику, стоит провести праздник в Garden Cottage — двухместном коттедже с темным прошлым в район Дербишир-Дейлс, известном как Чумная деревня из-за бушевавшей здесь в XVII веке эпидемии.Еще один вариант — Winster Hall в национальном парке Пик-Дистрикт, зловещего вида загородный особняк, построенный 400 лет назад. Одновременно отдохнуть там могут 16 человек. "Легенда гласит, что дочь бывшего владельца дома Фрэнсиса Мура влюбилась в слугу, но их тайный роман закончился тем, что двое спрыгнули с лестницы и умерли. Теперь гостей преследует призраки", — рассказывают эксперты.Наконец, в деревне Престбери можно забронировать коттедж Old Cider House. У местных есть жуткая легенда о монахе в капюшоне: они утверждают, что регулярно видят Черного аббата и всадников без головы в церкви.

https://ria.ru/20211025/pasport-1756115029.html

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