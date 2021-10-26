https://ria.ru/20211026/khamdok-1756344241.html

Генсек ООН призвал освободить премьера Судана Хамдока

Генсек ООН призвал освободить премьера Судана Хамдока - РИА Новости, 26.10.2021

Генсек ООН призвал освободить премьера Судана Хамдока

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал срочно освободить суданского премьер-министра Абдаллу Хамдока и всех других незаконно задержанных лиц. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:41

2021-10-26T16:41

2021-10-26T17:23

в мире

оон

антониу гутерреш

ситуация в судане

судан

совет безопасности оон

абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756070185_0:98:3074:1827_1920x0_80_0_0_b92f604ea62fc345dd0f4461340413f2.jpg

ООН, 26 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал срочно освободить суданского премьер-министра Абдаллу Хамдока и всех других незаконно задержанных лиц."Я еще раз строго осуждаю насильственный захват власти военными в Судане. Все игроки должны проявить максимальную сдержанность. Премьер-министр и все незаконно задержанные должны быть освобождены немедленно", - сказал Гутерреш на пресс-конференции.По его словам, важно, чтобы все переходные институты были восстановлены. "Партнерство гражданского общества и военных является крайне важным. Его следует восстановить на том уровне, на котором оно существовало", - добавил он.Гутерреш также призвал крупные державы, в том числе входящие в Совбез ООН, прийти к согласию, "чтобы обеспечить эффективное сдерживание эпидемии переворотов", которая охватила мир.В то же время, по его словам, эффективного сдерживания сегодня не наблюдается. По его словам, сегодня в Совете безопасности ООН много разногласий, в мире есть сильные геополитические расхождения.Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны.Позже главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил на пресс-конференции, что Хамдок находится у него дома, с ним все в порядке. Главком ВС Судана также сказал, что Хамдок сможет вернуться к себе домой, когда ситуация успокоится и ему перестанет что-либо угрожать.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира, который был отстранен от власти.Аль-Башир был отстранен от власти в апреле 2019 года в результате военного переворота, который был вызван народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент был помещен в тюрьму.

https://ria.ru/20211025/soyuz-1756158006.html

https://ria.ru/20211025/sudan-1756112659.html

судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, антониу гутерреш, ситуация в судане, судан, совет безопасности оон, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок