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Генсек ООН призвал освободить премьера Судана Хамдока
Генсек ООН призвал освободить премьера Судана Хамдока - РИА Новости, 26.10.2021
Генсек ООН призвал освободить премьера Судана Хамдока
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал срочно освободить суданского премьер-министра Абдаллу Хамдока и всех других незаконно задержанных лиц. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:41
2021-10-26T17:23
в мире
оон
антониу гутерреш
ситуация в судане
судан
совет безопасности оон
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
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ООН, 26 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал срочно освободить суданского премьер-министра Абдаллу Хамдока и всех других незаконно задержанных лиц."Я еще раз строго осуждаю насильственный захват власти военными в Судане. Все игроки должны проявить максимальную сдержанность. Премьер-министр и все незаконно задержанные должны быть освобождены немедленно", - сказал Гутерреш на пресс-конференции.По его словам, важно, чтобы все переходные институты были восстановлены. "Партнерство гражданского общества и военных является крайне важным. Его следует восстановить на том уровне, на котором оно существовало", - добавил он.Гутерреш также призвал крупные державы, в том числе входящие в Совбез ООН, прийти к согласию, "чтобы обеспечить эффективное сдерживание эпидемии переворотов", которая охватила мир.В то же время, по его словам, эффективного сдерживания сегодня не наблюдается. По его словам, сегодня в Совете безопасности ООН много разногласий, в мире есть сильные геополитические расхождения.Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны.Позже главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил на пресс-конференции, что Хамдок находится у него дома, с ним все в порядке. Главком ВС Судана также сказал, что Хамдок сможет вернуться к себе домой, когда ситуация успокоится и ему перестанет что-либо угрожать.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира, который был отстранен от власти.Аль-Башир был отстранен от власти в апреле 2019 года в результате военного переворота, который был вызван народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент был помещен в тюрьму.
https://ria.ru/20211025/soyuz-1756158006.html
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в мире, оон, антониу гутерреш, ситуация в судане, судан, совет безопасности оон, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок
16:41 26.10.2021 (обновлено: 17:23 26.10.2021)
 
Генсек ООН призвал освободить премьера Судана Хамдока

Генсек ООН Гутерреш призвал освободить премьера Судана и других незаконно задержанных

© REUTERS / Hannibal HanschkeПремьер-министр Судана Абдалла Хамдок
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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ООН, 26 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал срочно освободить суданского премьер-министра Абдаллу Хамдока и всех других незаконно задержанных лиц.
"Я еще раз строго осуждаю насильственный захват власти военными в Судане. Все игроки должны проявить максимальную сдержанность. Премьер-министр и все незаконно задержанные должны быть освобождены немедленно", - сказал Гутерреш на пресс-конференции.
По его словам, важно, чтобы все переходные институты были восстановлены. "Партнерство гражданского общества и военных является крайне важным. Его следует восстановить на том уровне, на котором оно существовало", - добавил он.
Гутерреш также призвал крупные державы, в том числе входящие в Совбез ООН, прийти к согласию, "чтобы обеспечить эффективное сдерживание эпидемии переворотов", которая охватила мир.
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В то же время, по его словам, эффективного сдерживания сегодня не наблюдается. По его словам, сегодня в Совете безопасности ООН много разногласий, в мире есть сильные геополитические расхождения.
Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны.
Позже главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан сообщил на пресс-конференции, что Хамдок находится у него дома, с ним все в порядке. Главком ВС Судана также сказал, что Хамдок сможет вернуться к себе домой, когда ситуация успокоится и ему перестанет что-либо угрожать.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира, который был отстранен от власти.
Аль-Башир был отстранен от власти в апреле 2019 года в результате военного переворота, который был вызван народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент был помещен в тюрьму.
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В миреООНАнтониу ГутеррешСитуация в СуданеСуданСовет Безопасности ООНАбдель Фаттах аль-БурханАбдалла Хамдок
 
 
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