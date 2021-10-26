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В китайском городе Ланьчжоу объявили карантин из-за вспышки COVID-19

В китайском городе Ланьчжоу объявили карантин из-за вспышки COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

В китайском городе Ланьчжоу объявили карантин из-за вспышки COVID-19

В городе Ланьчжоу, являющимся административным центром провинции Ганьсу, введен карантин из-за вспышки COVID-19, следует из сообщения городских властей. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:03

2021-10-26T12:03

2021-10-26T12:03

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ПЕКИН, 26 окт - РИА Новости. В городе Ланьчжоу, являющимся административным центром провинции Ганьсу, введен карантин из-за вспышки COVID-19, следует из сообщения городских властей.Начиная со вторника жителям города запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. В жилых комплексах вводится пропускная система, разрешается только бесконтактная доставка продуктов питания, отмечается в сообщении городских властей в социальной сети WeChat. Согласно последним данным, опубликованным государственным комитетом по вопросам здравоохранения КНР, в понедельник в Ланьчжоу было выявлено шесть локальных случаев заражения COVID-19. Всего с 18 октября в Ланьчжоу было выявлено 39 локальных случаев заражения. Население города Ланьчжоу превышает 3,7 миллиона человек. Он является административным центром провинции Ганьсу, расположенной на северо-западе Китая.

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/kovid-1756171569.html

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