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В Канаде женщины заняли две ключевые должности в правительстве
В Канаде женщины заняли две ключевые должности в правительстве - РИА Новости, 26.10.2021
В Канаде женщины заняли две ключевые должности в правительстве
Две ключевые должности в новом кабинете министров Канады заняли женщины: бывшая глава минэкономразвития Мелани Жоли назначена главой МИД, экс-министр госзакупок РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:03
2021-10-26T19:03
2021-10-26T19:03
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Две ключевые должности в новом кабинете министров Канады заняли женщины: бывшая глава минэкономразвития Мелани Жоли назначена главой МИД, экс-министр госзакупок Анита Ананд возглавит минобороны, сообщается на сайте премьер-министра.В сентябре в Канаде состоялись досрочные парламентские выборы, победу на которых одержала Либеральная партия. Ее лидер Джастин Трюдо сохранил пост главы правительства, который он занимает с 2015 года.Мелани Жоли, уроженка Монреаля, сменит на посту министра иностранных дел Марка Гарно, которому не нашлось места в новом кабмине.Депутат от Онтарио Анита Ананд, занимавшая также пост министра госзакупок, станет второй женщиной во главе минобороны в истории Канады. В 1993 году эту должность занимала Ким Кэмпбелл - по совместительству премьер-министр.Вице-премьер и глава минфина Христя Фриланд сохранила свои посты.
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в мире, канада, монреаль, джастин трюдо
В Канаде женщины заняли две ключевые должности в правительстве
В Канаде женщины заняли должности глав МИД и Минобороны