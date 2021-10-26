https://ria.ru/20211026/kanada-1756377102.html

В Канаде женщины заняли две ключевые должности в правительстве

В Канаде женщины заняли две ключевые должности в правительстве - РИА Новости, 26.10.2021

В Канаде женщины заняли две ключевые должности в правительстве

Две ключевые должности в новом кабинете министров Канады заняли женщины: бывшая глава минэкономразвития Мелани Жоли назначена главой МИД, экс-министр госзакупок РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T19:03

2021-10-26T19:03

2021-10-26T19:03

в мире

канада

монреаль

джастин трюдо

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Две ключевые должности в новом кабинете министров Канады заняли женщины: бывшая глава минэкономразвития Мелани Жоли назначена главой МИД, экс-министр госзакупок Анита Ананд возглавит минобороны, сообщается на сайте премьер-министра.В сентябре в Канаде состоялись досрочные парламентские выборы, победу на которых одержала Либеральная партия. Ее лидер Джастин Трюдо сохранил пост главы правительства, который он занимает с 2015 года.Мелани Жоли, уроженка Монреаля, сменит на посту министра иностранных дел Марка Гарно, которому не нашлось места в новом кабмине.Депутат от Онтарио Анита Ананд, занимавшая также пост министра госзакупок, станет второй женщиной во главе минобороны в истории Канады. В 1993 году эту должность занимала Ким Кэмпбелл - по совместительству премьер-министр.Вице-премьер и глава минфина Христя Фриланд сохранила свои посты.

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/1751187437.html

канада

монреаль

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в мире, канада, монреаль, джастин трюдо