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В Кабуле талибы устроили стрельбу у авиакасс, сообщил очевидец
В Кабуле талибы устроили стрельбу у авиакасс, сообщил очевидец - РИА Новости, 26.10.2021
В Кабуле талибы устроили стрельбу у авиакасс, сообщил очевидец
Боевики движения "Талибан"* устроили стрельбу в Кабуле в очереди у авиакасс, где продаются билеты в Иран, один человек ранен, его увезли в больницу, рассказал... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:15
2021-10-26T12:15
2021-10-26T12:17
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КАБУЛ, 26 окт – РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* устроили стрельбу в Кабуле в очереди у авиакасс, где продаются билеты в Иран, один человек ранен, его увезли в больницу, рассказал РИА Новости очевидец случившегося."Ранен мужчина. У талиба был палец на спусковом крючке, когда он разгонял толпу, а у них часто патрон в патроннике и предохранитель снят. Обычно у касс давка, эти кассы торгуют билетами в Иран и помогают при оформлении иранской визы", - рассказал собеседник агентства. По его словам, пострадавшего увезли в больницу.Свидетель произошедшего рассказал, что на месте стрельбы на асфальте осталась кровь, очереди у здания авиакасс больше нет, неподалеку стоят небольшие группы людей, а также талибы с автоматами. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости из Кабула, после прихода талибов к власти многие афганцы стремятся уехать за границу, те, у кого есть средства на авиабилет, пытаются получить визы. Посольство Ирана - одно из немногих, которое продолжает работать и выдавать визы. Иранская авиакомпания Mahan Air устраивает чартерные авиарейсы из Тегерана в Кабул и обратно.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, кабул (город), талибан
12:15 26.10.2021 (обновлено: 12:17 26.10.2021)
В Кабуле талибы устроили стрельбу у авиакасс, сообщил очевидец
В Кабуле талибы устроили стрельбу в очереди у авиакасс, сообщил очевидец