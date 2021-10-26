https://ria.ru/20211026/kabul-1756273964.html

В Кабуле талибы устроили стрельбу у авиакасс, сообщил очевидец

В Кабуле талибы устроили стрельбу у авиакасс, сообщил очевидец - РИА Новости, 26.10.2021

В Кабуле талибы устроили стрельбу у авиакасс, сообщил очевидец

Боевики движения "Талибан"* устроили стрельбу в Кабуле в очереди у авиакасс, где продаются билеты в Иран, один человек ранен, его увезли в больницу, рассказал... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:15

2021-10-26T12:15

2021-10-26T12:17

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кабул (город)

талибан

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КАБУЛ, 26 окт – РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* устроили стрельбу в Кабуле в очереди у авиакасс, где продаются билеты в Иран, один человек ранен, его увезли в больницу, рассказал РИА Новости очевидец случившегося."Ранен мужчина. У талиба был палец на спусковом крючке, когда он разгонял толпу, а у них часто патрон в патроннике и предохранитель снят. Обычно у касс давка, эти кассы торгуют билетами в Иран и помогают при оформлении иранской визы", - рассказал собеседник агентства. По его словам, пострадавшего увезли в больницу.Свидетель произошедшего рассказал, что на месте стрельбы на асфальте осталась кровь, очереди у здания авиакасс больше нет, неподалеку стоят небольшие группы людей, а также талибы с автоматами. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости из Кабула, после прихода талибов к власти многие афганцы стремятся уехать за границу, те, у кого есть средства на авиабилет, пытаются получить визы. Посольство Ирана - одно из немногих, которое продолжает работать и выдавать визы. Иранская авиакомпания Mahan Air устраивает чартерные авиарейсы из Тегерана в Кабул и обратно.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20211024/afganistan-1756021016.html

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в мире, кабул (город), талибан