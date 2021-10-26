https://ria.ru/20211026/ivl-1756396471.html

В Подмосковье 502 пациента с коронавирусом подключены к ИВЛ

В Подмосковье 502 пациента с коронавирусом подключены к ИВЛ - РИА Новости, 26.10.2021

В Подмосковье 502 пациента с коронавирусом подключены к ИВЛ

Более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких в настоящий момент работает в Подмосковье, это рекордное количество, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T21:40

2021-10-26T21:40

2021-10-26T22:39

распространение коронавируса

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких в настоящий момент работает в Подмосковье, это рекордное количество, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Здравоохранение работает на пределе у нас, большое количество коек занято. Они есть, но, соответственно, 10 тысяч лежит на койках. Большое количество кислорода надо. Мы видим, что сегодня 80% на койках - невакцинированные... У нас рекордное количество ИВЛ сегодня работает - 502 на сегодняшнее утро", - сказал губернатор в эфире "Россия 1".По его словам, такие цифры - свидетельство того, что ситуация очень напряженная.

https://ria.ru/20211024/covid-1756034191.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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