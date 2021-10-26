https://ria.ru/20211026/ivl-1756396471.html
В Подмосковье 502 пациента с коронавирусом подключены к ИВЛ
В Подмосковье 502 пациента с коронавирусом подключены к ИВЛ - РИА Новости, 26.10.2021
В Подмосковье 502 пациента с коронавирусом подключены к ИВЛ
Более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких в настоящий момент работает в Подмосковье, это рекордное количество, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T21:40
2021-10-26T21:40
2021-10-26T22:39
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких в настоящий момент работает в Подмосковье, это рекордное количество, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Здравоохранение работает на пределе у нас, большое количество коек занято. Они есть, но, соответственно, 10 тысяч лежит на койках. Большое количество кислорода надо. Мы видим, что сегодня 80% на койках - невакцинированные... У нас рекордное количество ИВЛ сегодня работает - 502 на сегодняшнее утро", - сказал губернатор в эфире "Россия 1".По его словам, такие цифры - свидетельство того, что ситуация очень напряженная.
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московская область (подмосковье), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
21:40 26.10.2021 (обновлено: 22:39 26.10.2021)
В Подмосковье 502 пациента с коронавирусом подключены к ИВЛ
Воробьев сообщил, что в Подмосковье работает рекордное количество аппаратов ИВЛ