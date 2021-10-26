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Иркутский врач объяснил слова "помирайте дома" в адрес непривитых
Иркутский врач объяснил слова "помирайте дома" в адрес непривитых - РИА Новости, 26.10.2021
Иркутский врач объяснил слова "помирайте дома" в адрес непривитых
Главный врач детской больницы в Иркутске Владимир Новожилов заявил РИА Новости, что его высказывания о невакцинированных — призыв к личной ответственности за... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:59
2021-10-26T12:53
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ИРКУТСК, 26 окт — РИА Новости. Главный врач детской больницы в Иркутске Владимир Новожилов заявил РИА Новости, что его высказывания о невакцинированных — призыв к личной ответственности за здоровье, а предложение "помирать дома" вырвано из контекста."Вопрос вакцинации — это личное дело каждого. Но по этой логике и вопрос ответственности за последствия при отказе от вакцинации должен быть личным делом. &lt;...&gt; Мы сейчас отказываем в плановой помощи многим, кто в ней нуждается, потому что часть больницы перепрофилирована в ковидный госпиталь. И прирост идет", — сказал он РИА Новости.В понедельник Новожилов провел прямой эфир в соцсетях. Во время стрима он сказал: "Да, личное дело — жить мне или умереть. Ну тогда не занимайте место в госпиталях. Ну если вы не привились и заболели, тогда не звоните в скорую, помирайте дома. Можете не прививаться. Ну тогда и не занимайте места тех людей, кого надо оперировать, спасать от онкологии, спасать от травм. Я вот о чем говорю. Да, личное дело. Но если вы хотите защитить себя, своих близких, то привейтесь. Тогда вы не заболеете и они не заболеют"."Высказывание Владимира Александровича вовсе не означает, что тем, кто не вакцинирован, не будет оказываться помощь в полном объеме. Минздрав гарантирует, что будет. Это был призыв к вакцинации, к ответственному отношению к своему здоровью и к здоровью окружающих", — приводятся на официальной странице ведомства во "ВКонтакте" слова министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова.Новожилов — известный в России детский хирург, доктор медицинских наук, профессор кафедры детской хирургии ГИДУВ. Под его руководством в Иркутске открылся первый и единственный от Урала до Дальнего Востока Центр хирургии и реанимации новорожденных детей. С 2007 года он возглавляет ОГАУЗ "Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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общество, иркутск, иркутская область, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:59 26.10.2021 (обновлено: 12:53 26.10.2021)
 
Иркутский врач объяснил слова "помирайте дома" в адрес непривитых

Иркутский врач Новожилов: мои слова непривитым "помирайте дома" вырвали из контекста

© РИА Новости / Юрий Иванов / Перейти в фотобанкГорода России. Иркутск
Города России. Иркутск - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Юрий Иванов
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ИРКУТСК, 26 окт — РИА Новости. Главный врач детской больницы в Иркутске Владимир Новожилов заявил РИА Новости, что его высказывания о невакцинированных — призыв к личной ответственности за здоровье, а предложение "помирать дома" вырвано из контекста.
"Вопрос вакцинации — это личное дело каждого. Но по этой логике и вопрос ответственности за последствия при отказе от вакцинации должен быть личным делом. <...> Мы сейчас отказываем в плановой помощи многим, кто в ней нуждается, потому что часть больницы перепрофилирована в ковидный госпиталь. И прирост идет", — сказал он РИА Новости.
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В понедельник Новожилов провел прямой эфир в соцсетях. Во время стрима он сказал: "Да, личное дело — жить мне или умереть. Ну тогда не занимайте место в госпиталях. Ну если вы не привились и заболели, тогда не звоните в скорую, помирайте дома. Можете не прививаться. Ну тогда и не занимайте места тех людей, кого надо оперировать, спасать от онкологии, спасать от травм. Я вот о чем говорю. Да, личное дело. Но если вы хотите защитить себя, своих близких, то привейтесь. Тогда вы не заболеете и они не заболеют".
"Высказывание Владимира Александровича вовсе не означает, что тем, кто не вакцинирован, не будет оказываться помощь в полном объеме. Минздрав гарантирует, что будет. Это был призыв к вакцинации, к ответственному отношению к своему здоровью и к здоровью окружающих", — приводятся на официальной странице ведомства во "ВКонтакте" слова министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова.
Новожилов — известный в России детский хирург, доктор медицинских наук, профессор кафедры детской хирургии ГИДУВ. Под его руководством в Иркутске открылся первый и единственный от Урала до Дальнего Востока Центр хирургии и реанимации новорожденных детей. С 2007 года он возглавляет ОГАУЗ "Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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