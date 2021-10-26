04:08 26.10.2021 (обновлено: 12:34 26.10.2021)
Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
Биолог Баранова: коллективный иммунитет в России не заработал из-за изменчивости вируса
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда Московского метрополитена
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Коллективный иммунитет в России до сих пор не заработал из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
"Мы все очень на него надеялись. Думали, будет прививка и будет иммунитет. Но темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм "дельта", который снизил эффективность вакцины", — сказала она.
Специалист отметила, что в такой ситуации нужна ревакцинация, но ее темпы еще ниже, чем у первичной иммунизации.
"Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса", — подчеркнула Баранова.
Она также отметила возможность того, что штамм "дельта" будет последним вариантом COVID-19. Такое развитие событий облегчит борьбу с коронавирусом и сохранит эффективность имеющихся вакцин.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.