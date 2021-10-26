В тюрьме, где содержится Саакашвили, заперли и затемнили окна на его этаже
Сотрудники тюрьмы, где находится Саакашвили, заперли и затемнили все окна на его этаже
© AP Photo / Oleksandr StashevskyiТюрьма, где содержится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
© AP Photo / Oleksandr Stashevskyi
ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Сотрудники тюрьмы заперли и затемнили все окна на этаже, где отбывает наказание бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, заявил журналистам во вторник член его партии "Единое национальное движение" Коба Накопия.
"Заперли все окна на этаже, закрасили, затемнили так, чтобы и снаружи никто не мог увидеть. Также теперь никто не сможет выносить письма от Саакашвили, кроме его адвокатов", - заявил Накопия.
Ранее Саакашвили, находясь в душевой комнате, поприветствовал участников акции, собравшихся в его поддержку перед зданием тюрьмы. Позже в Минюсте заявили, что Саакашвили тем самым нарушил тюремный устав.
Ранее все, кто посещал Саакашвили в камере, могли выносить на публику послания экс-президента, обычно они зачитывали письма экс-президента перед журналистами.
Саакашвили голодает в тюрьме в знак протеста уже 26 дней.
Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.