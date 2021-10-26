https://ria.ru/20211026/gretsiya-1756334004.html
Полиция в Афинах применила газ против анархистов
Полиция в Афинах применила газ против анархистов - РИА Новости, 26.10.2021
Полиция в Афинах применила газ против анархистов
Беспорядки произошли во вторник в центре Афин во время марша анархистов против обязательного взятия ДНК, сообщает греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:57
2021-10-26T15:57
2021-10-26T15:57
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АФИНЫ, 26 окт – РИА Новости. Беспорядки произошли во вторник в центре Афин во время марша анархистов против обязательного взятия ДНК, сообщает греческое общественное телевидение ERT.По данным полиции, в марше участвовали около 150 человек.После шествия группа неизвестных с огнетушителями напала на полицейских, те ответили слезоточивым газом.Полиция задержала пятерых человек, ранения получили трое полицейских, сообщает телеканал.Власти Греции намерены принудительно брать генетический материал у подозреваемых в преступлениях и правонарушениях. Анархисты заявляют, что обязательное взятие ДНК представителями государственного механизма "крайне опасно, так как создает расширенную генетическую базу данных, охватывающую большое количество людей, и растет вероятность терроризма, а также фальсификации событий".
https://ria.ru/20211004/afiny-1752970347.html
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в мире, афины, греция
Полиция в Афинах применила газ против анархистов
Беспорядки произошли в центре Афин во время марша анархистов