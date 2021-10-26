Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/gretsiya-1756334004.html
Полиция в Афинах применила газ против анархистов
Полиция в Афинах применила газ против анархистов - РИА Новости, 26.10.2021
Полиция в Афинах применила газ против анархистов
Беспорядки произошли во вторник в центре Афин во время марша анархистов против обязательного взятия ДНК, сообщает греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:57
2021-10-26T15:57
в мире
афины
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152172/39/1521723912_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f769793f2dcdb95a0ca993bcf9082175.jpg
АФИНЫ, 26 окт – РИА Новости. Беспорядки произошли во вторник в центре Афин во время марша анархистов против обязательного взятия ДНК, сообщает греческое общественное телевидение ERT.По данным полиции, в марше участвовали около 150 человек.После шествия группа неизвестных с огнетушителями напала на полицейских, те ответили слезоточивым газом.Полиция задержала пятерых человек, ранения получили трое полицейских, сообщает телеканал.Власти Греции намерены принудительно брать генетический материал у подозреваемых в преступлениях и правонарушениях. Анархисты заявляют, что обязательное взятие ДНК представителями государственного механизма "крайне опасно, так как создает расширенную генетическую базу данных, охватывающую большое количество людей, и растет вероятность терроризма, а также фальсификации событий".
https://ria.ru/20211004/afiny-1752970347.html
афины
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152172/39/1521723912_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e3dfe3a1e2a2fefaf6ba5388ca68003.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, афины, греция
15:57 26.10.2021
 
Полиция в Афинах применила газ против анархистов

Беспорядки произошли в центре Афин во время марша анархистов

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкСтолкновения сотрудников полиции с участниками общенациональной забастовки против ухудшения условий жизни в Афинах. 30 мая 2018
Столкновения сотрудников полиции с участниками общенациональной забастовки против ухудшения условий жизни в Афинах. 30 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 26 окт – РИА Новости. Беспорядки произошли во вторник в центре Афин во время марша анархистов против обязательного взятия ДНК, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
По данным полиции, в марше участвовали около 150 человек.
После шествия группа неизвестных с огнетушителями напала на полицейских, те ответили слезоточивым газом.
Полиция задержала пятерых человек, ранения получили трое полицейских, сообщает телеканал.
Власти Греции намерены принудительно брать генетический материал у подозреваемых в преступлениях и правонарушениях. Анархисты заявляют, что обязательное взятие ДНК представителями государственного механизма "крайне опасно, так как создает расширенную генетическую базу данных, охватывающую большое количество людей, и растет вероятность терроризма, а также фальсификации событий".
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 12:33
В Афинах задержали водителя, угрожавшего взорвать машину
 
В миреАфиныГреция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
02:18В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
02:08Медик назвала уникальные свойства дрожжей
Лента новостейМолния
Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в ДонбассеВ Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золотаМедик назвала уникальные свойства дрожжей