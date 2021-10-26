https://ria.ru/20211026/grazhdanstvo-1756373506.html
Посольство России подтвердило гражданство у обвиняемого в стрельбе в Париже
Посольство России подтвердило гражданство у обвиняемого в стрельбе в Париже - РИА Новости, 26.10.2021
Посольство России подтвердило гражданство у обвиняемого в стрельбе в Париже
В российском посольстве во Франции подтвердили факт наличия гражданства РФ у 32-летнего мужчины, который обвиняется в стрельбе из пневматического оружия по... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:50
2021-10-26T18:50
2021-10-26T18:50
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ПАРИЖ, 26 окт - РИА Новости. В российском посольстве во Франции подтвердили факт наличия гражданства РФ у 32-летнего мужчины, который обвиняется в стрельбе из пневматического оружия по прохожим в сентябре на Елисейских полях в Париже."Он является гражданином РФ. За каким-либо содействием ни он, ни его представители в российское посольство не обращались", - сказали РИА Новости в дипмиссии.В сентябре французские СМИ сообщали, что в Париже был задержан мужчина, который, предположительно, является гражданином России, 1988 года рождения. Его подозревают в том, что он стрелял в прохожих. В результате стрельбы пострадали четыре человека.Во вторник суд Парижа начал рассматривать дело о стрельбе на Елисейских полях. Как заявила судья в ходе заседания, обвиняемый родился в Уфе, переехал во Францию в возрасте около десяти лет и имеет французское гражданство.
https://ria.ru/20211018/ubezhische-1755120541.html
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в мире, париж, уфа, россия, гражданство
Посольство России подтвердило гражданство у обвиняемого в стрельбе в Париже
Посольство во Франции подтвердило гражданство России у обвиняемого в стрельбе в Париже