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Липецкая область
https://ria.ru/20211026/gospital-1757217497.html
В Липецкой области открылся шестой ковидный госпиталь
В Липецкой области открылся шестой ковидный госпиталь - РИА Новости, 01.11.2021
В Липецкой области открылся шестой ковидный госпиталь
Инфекционный госпиталь на 100 мест для лечения коронавирусной инфекции, шестой по счёту в Липецкой области, открылся в городе Усмань на базе районного роддома,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-10-26T14:53
2021-11-01T14:55
липецкая область
усманский район
елец
усмань
игорь артамонов
коронавирус в россии
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ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Инфекционный госпиталь на 100 мест для лечения коронавирусной инфекции, шестой по счёту в Липецкой области, открылся в городе Усмань на базе районного роддома, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, под ковидный госпиталь в Усмани перепрофилировали районный роддом, который относится к центральной районной больнице. Медперсонал сформирован из сотрудников роддома и усманского детского противотуберкулезного санатория. Беременных жительниц Усманского района в этот период будут доставлять в Липецкий областной перинатальный центр."У нас уже есть аналогичный положительный опыт работы в Данкове. Там также недавно на базе роддома был открыт ковидный госпиталь. Теперь туда госпитализируют жителей Ельца, Елецкого, Измалковского, Краснинского, Чаплыгинского районов, что позволило значительно разгрузить областную инфекционную больницу", - прокомментировал Артамонов.Он уточнил, что в инфекционный госпиталь в Усмани будут госпитализировать больных из Усманского, Добринского и Хлевенского районов. Таким образом, сейчас в Липецкой области действуют уже шесть ковидных госпиталей на 2,6 тысячи мест, что на 200 мест больше, чем в первую волну эпидемии.
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усманский район, елец, усмань, игорь артамонов, коронавирус в россии
14:53 26.10.2021 (обновлено: 14:55 01.11.2021)
 

В Липецкой области открылся шестой ковидный госпиталь

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ одном из пятнадцати индивидуальных приемно-смотровых боксов в Московском клиническом центре "Вороновское"
В одном из пятнадцати индивидуальных приемно-смотровых боксов в Московском клиническом центре Вороновское - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Инфекционный госпиталь на 100 мест для лечения коронавирусной инфекции, шестой по счёту в Липецкой области, открылся в городе Усмань на базе районного роддома, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, под ковидный госпиталь в Усмани перепрофилировали районный роддом, который относится к центральной районной больнице. Медперсонал сформирован из сотрудников роддома и усманского детского противотуберкулезного санатория. Беременных жительниц Усманского района в этот период будут доставлять в Липецкий областной перинатальный центр.
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"У нас уже есть аналогичный положительный опыт работы в Данкове. Там также недавно на базе роддома был открыт ковидный госпиталь. Теперь туда госпитализируют жителей Ельца, Елецкого, Измалковского, Краснинского, Чаплыгинского районов, что позволило значительно разгрузить областную инфекционную больницу", - прокомментировал Артамонов.
Он уточнил, что в инфекционный госпиталь в Усмани будут госпитализировать больных из Усманского, Добринского и Хлевенского районов. Таким образом, сейчас в Липецкой области действуют уже шесть ковидных госпиталей на 2,6 тысячи мест, что на 200 мест больше, чем в первую волну эпидемии.
 
Липецкая областьУсманский районЕлецУсманьИгорь АртамоновКоронавирус в России
 
 
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