14:53 26.10.2021 (обновлено: 14:55 01.11.2021)
В Липецкой области открылся шестой ковидный госпиталь
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ одном из пятнадцати индивидуальных приемно-смотровых боксов в Московском клиническом центре "Вороновское"
ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Инфекционный госпиталь на 100 мест для лечения коронавирусной инфекции, шестой по счёту в Липецкой области, открылся в городе Усмань на базе районного роддома, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, под ковидный госпиталь в Усмани перепрофилировали районный роддом, который относится к центральной районной больнице. Медперсонал сформирован из сотрудников роддома и усманского детского противотуберкулезного санатория. Беременных жительниц Усманского района в этот период будут доставлять в Липецкий областной перинатальный центр.
"У нас уже есть аналогичный положительный опыт работы в Данкове. Там также недавно на базе роддома был открыт ковидный госпиталь. Теперь туда госпитализируют жителей Ельца, Елецкого, Измалковского, Краснинского, Чаплыгинского районов, что позволило значительно разгрузить областную инфекционную больницу", - прокомментировал Артамонов.
Он уточнил, что в инфекционный госпиталь в Усмани будут госпитализировать больных из Усманского, Добринского и Хлевенского районов. Таким образом, сейчас в Липецкой области действуют уже шесть ковидных госпиталей на 2,6 тысячи мест, что на 200 мест больше, чем в первую волну эпидемии.