https://ria.ru/20211026/gospital-1757217497.html

В Липецкой области открылся шестой ковидный госпиталь

В Липецкой области открылся шестой ковидный госпиталь - РИА Новости, 01.11.2021

В Липецкой области открылся шестой ковидный госпиталь

Инфекционный госпиталь на 100 мест для лечения коронавирусной инфекции, шестой по счёту в Липецкой области, открылся в городе Усмань на базе районного роддома,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-10-26T14:53

2021-10-26T14:53

2021-11-01T14:55

липецкая область

усманский район

елец

усмань

игорь артамонов

коронавирус в россии

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ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Инфекционный госпиталь на 100 мест для лечения коронавирусной инфекции, шестой по счёту в Липецкой области, открылся в городе Усмань на базе районного роддома, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, под ковидный госпиталь в Усмани перепрофилировали районный роддом, который относится к центральной районной больнице. Медперсонал сформирован из сотрудников роддома и усманского детского противотуберкулезного санатория. Беременных жительниц Усманского района в этот период будут доставлять в Липецкий областной перинатальный центр."У нас уже есть аналогичный положительный опыт работы в Данкове. Там также недавно на базе роддома был открыт ковидный госпиталь. Теперь туда госпитализируют жителей Ельца, Елецкого, Измалковского, Краснинского, Чаплыгинского районов, что позволило значительно разгрузить областную инфекционную больницу", - прокомментировал Артамонов.Он уточнил, что в инфекционный госпиталь в Усмани будут госпитализировать больных из Усманского, Добринского и Хлевенского районов. Таким образом, сейчас в Липецкой области действуют уже шесть ковидных госпиталей на 2,6 тысячи мест, что на 200 мест больше, чем в первую волну эпидемии.

https://ria.ru/20211025/zapret-1756125362.html

усманский район

елец

усмань

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усманский район, елец, усмань, игорь артамонов, коронавирус в россии