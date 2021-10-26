https://ria.ru/20211026/gosduma-1756385204.html

Матвиенко обсудила с Володиным взаимодействие Совета Федерации и Госдумы

Матвиенко обсудила с Володиным взаимодействие Совета Федерации и Госдумы - РИА Новости, 26.10.2021

Матвиенко обсудила с Володиным взаимодействие Совета Федерации и Госдумы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила во вторник с председателем Госдумы Вячеславом Володиным взаимодействие сенаторов и депутатов в... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T19:59

2021-10-26T19:59

2021-10-26T19:59

политика

вячеслав володин

госдума рф

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила во вторник с председателем Госдумы Вячеславом Володиным взаимодействие сенаторов и депутатов в законотворческой работе."Качество законов - наша общая ответственность. Форматы нашего взаимодействия уже сложились, что-то будем совершенствовать, что-то донастраивать. Но в целом мы настроены на конструктивное взаимодействие с депутатами для решения общих задач, которые ставит перед нами президент, жизнь, граждане", - сказала она.Матвиенко отметила, что с предыдущим созывом Госдумы и у нее лично с Володиным сложились хорошие рабочие отношения."Мы с нулевого чтения наиболее острые законы обсуждаем вместе, рассматриваем, вносим предложения и благодарим депутатов Госдумы за то, что, как правило, те предложения, которые мы вносим, поддерживаются, и мы вместе делаем все для того, чтобы принимаемые законы были качественными", - подчеркнула спикер.Она выразила надежду на то, что новый состав Госдумы будет продолжать взаимодействие на том же уровне. "Мы к этому готовы, мы в этом заинтересованы", - заявила Матвиенко.По ее словам, Совфед и Госдума вместе несут ответственность за реализацию поставленных президентом задач и реализацию национальных проектов. "Здесь очень важна координация нашей работы, взаимодействие по подготовке тех или иных актуальных законопроектов, реализации тех или иных инициатив. И от нашего эффективного конструктивного взаимодействия будет зависеть и качество, и результаты нашей работы", - сказала спикер.Как отметила Матвиенко, у верхней и нижней палат парламента уже есть наработанные форматы взаимодействия. "Но жизнь требует более динамичного взаимодействия, большей координации, согласованности. Здесь у нас с Вячеславом Викторовичем абсолютное понимание, мы готовы к такому взаимодействию обеих палат", - заверила она.

https://ria.ru/20211025/volodin-1756130698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко