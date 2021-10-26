Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/gosduma-1756302312.html
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ - РИА Новости, 26.10.2021
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому предлагается увеличить минимальный размер... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:59
2021-10-26T13:59
экономика
госдума рф
мрот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:271:3078:2002_1920x0_80_0_0_2bbcc7a36b291047527bef164ae5f003.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому предлагается увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 6,4%, до 13 617 рублей."Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 617 рублей в месяц", - говорится в законопроекте.Как отмечается в пояснительной записке к документу, повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2021 года (12 792 рубля в месяц) составит 825 рублей - рост на 6,4%. Также уточняется, что принятие инициативы будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 миллиона работников, из которых почти 50% заняты в государственных и муниципальных учреждениях.Реализация законопроекта будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на 2022 год в соответствующих бюджетах бюджетной системы РФ. Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 17,4 миллиарда рублей.Вступление в силу данного законопроекта предусматривается с 1 января 2022 года.В соответствии с принятой в 2020 году методикой, минимальный размер оплаты труда определяется как 42% от медианной заработной платой за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата - это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины ниже. -0-
https://radiosputnik.ria.ru/20210930/mrot-1752525068.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd5dac9c499b8100c34ffba05a7c0895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, госдума рф, мрот
13:59 26.10.2021
 
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ до 13 617 рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому предлагается увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 6,4%, до 13 617 рублей.
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 617 рублей в месяц", - говорится в законопроекте.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 16:55В России
В России с 2022 года предложили повысить МРОТ
Как отмечается в пояснительной записке к документу, повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2021 года (12 792 рубля в месяц) составит 825 рублей - рост на 6,4%. Также уточняется, что принятие инициативы будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 миллиона работников, из которых почти 50% заняты в государственных и муниципальных учреждениях.
Реализация законопроекта будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на 2022 год в соответствующих бюджетах бюджетной системы РФ. Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 17,4 миллиарда рублей.
Вступление в силу данного законопроекта предусматривается с 1 января 2022 года.
В соответствии с принятой в 2020 году методикой, минимальный размер оплаты труда определяется как 42% от медианной заработной платой за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата - это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины ниже. -0-
 
ЭкономикаГосдума РФМРОТ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
02:18В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
02:08Медик назвала уникальные свойства дрожжей
Лента новостейМолния
Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в ДонбассеВ Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золотаМедик назвала уникальные свойства дрожжей