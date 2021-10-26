https://ria.ru/20211026/gosduma-1756302312.html

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ - РИА Новости, 26.10.2021

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому предлагается увеличить минимальный размер... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:59

2021-10-26T13:59

2021-10-26T13:59

экономика

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мрот

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому предлагается увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 6,4%, до 13 617 рублей."Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 617 рублей в месяц", - говорится в законопроекте.Как отмечается в пояснительной записке к документу, повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2021 года (12 792 рубля в месяц) составит 825 рублей - рост на 6,4%. Также уточняется, что принятие инициативы будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 миллиона работников, из которых почти 50% заняты в государственных и муниципальных учреждениях.Реализация законопроекта будет осуществляться за счет средств, предусмотренных на 2022 год в соответствующих бюджетах бюджетной системы РФ. Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 17,4 миллиарда рублей.Вступление в силу данного законопроекта предусматривается с 1 января 2022 года.В соответствии с принятой в 2020 году методикой, минимальный размер оплаты труда определяется как 42% от медианной заработной платой за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата - это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины ниже. -0-

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/mrot-1752525068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, госдума рф, мрот