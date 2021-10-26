02:16 26.10.2021 (обновлено: 02:28 26.10.2021)
В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
В Приморье уволили главврача больницы, где медики подделывали сертификаты о вакцинации
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Главному врачу Шкотовской центральной районной больницы в Приморье, где правоохранители выявили факты подделки за деньги сертификатов о вакцинации от COVID-19, подписано заявление об увольнении, сообщает правительство региона.
Ранее во вторник в УМВД РИА Новости сообщили, что установлено, что сотрудники учреждения здравоохранения в Шкотовском районе получали вознаграждение за подделку прививочных сертификатов. У должностных лиц центральной районной больницы изъяты документы, свидетельствующие о фиктивном проведении вакцинации от коронавируса 30 граждан.
"Факт незаконной выдачи документов о прохождении вакцинации лицам, фактически не получившим прививку, установлен в Шкотовской центральной районной больнице. Главному врачу медучреждения уже подписано заявление об увольнении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что масштабные проверки в Шкотовской ЦРБ провели совместно министерство здравоохранения Приморского края и правоохранительные органы.
"В ходе этих проверок выявлены факты мошенничества с прививочными сертификатами. Степень вины каждого сотрудника больницы, имеющего отношение к делу, а также мера наказания будут устанавливаться правоохранительными органами по итогу проведенных следственных мероприятий", – отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, чьи слова приводятся в сообщении.
Она добавила, что сейчас во всех медицинских учреждениях Приморья меры контроля и учета федерального регистра ужесточены и взяты на контроль краевого минздрава.