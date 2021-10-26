https://ria.ru/20211026/glavvrach-1756230425.html

В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов

В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов - РИА Новости, 26.10.2021

В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов

Главному врачу Шкотовской центральной районной больницы в Приморье, где правоохранители выявили факты подделки за деньги сертификатов о вакцинации от COVID-19,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T02:16

2021-10-26T02:16

2021-10-26T02:28

происшествия

приморский край

владивосток

шкотовский район

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коронавирус в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Главному врачу Шкотовской центральной районной больницы в Приморье, где правоохранители выявили факты подделки за деньги сертификатов о вакцинации от COVID-19, подписано заявление об увольнении, сообщает правительство региона.Ранее во вторник в УМВД РИА Новости сообщили, что установлено, что сотрудники учреждения здравоохранения в Шкотовском районе получали вознаграждение за подделку прививочных сертификатов. У должностных лиц центральной районной больницы изъяты документы, свидетельствующие о фиктивном проведении вакцинации от коронавируса 30 граждан.Отмечается, что масштабные проверки в Шкотовской ЦРБ провели совместно министерство здравоохранения Приморского края и правоохранительные органы."В ходе этих проверок выявлены факты мошенничества с прививочными сертификатами. Степень вины каждого сотрудника больницы, имеющего отношение к делу, а также мера наказания будут устанавливаться правоохранительными органами по итогу проведенных следственных мероприятий", – отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, чьи слова приводятся в сообщении.Она добавила, что сейчас во всех медицинских учреждениях Приморья меры контроля и учета федерального регистра ужесточены и взяты на контроль краевого минздрава.

https://ria.ru/20210729/medsestra-1743486677.html

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происшествия, приморский край, владивосток, шкотовский район, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии