На Украине оценили потери после прекращения транзита газа в Венгрию
Оператор: ГТС Украины потеряла 4,5 млрд кубов газа после прекращения транзита в Венгрию
КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Украинская ГТС уже потеряла около 4,5 миллиарда кубометров транзита газа из-за заключения Венгрией контракта с "Газпромом" на поставки газа в обход Украины, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.
"Мы потеряли около 4,5 миллиарда кубометров газа транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 миллиардов кубометров в этом направлении. И под угрозой возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии. Отмечу, что Венгрия в этом году была основным направлением для импорта – 95% объемов газа. Однако у нас остается возможность импортировать газ из Польши, Словакии, Румынии, и мы этот импорт осуществляем. Каждый день импортируется около 5 миллионов кубометров газа украинскими и международными трейдерами", - сказал Макогон в интервью сайте ТСН.
Он добавил, что оператор сейчас работает над диверсификацией маршрутов поставок газа в Украину.
"У нас есть гарантированные мощности поставки из Словакии – это 27 миллионов кубометров в день. Есть возможность расширения этого газопровода. Также необходима достройка инфраструктуры с польской стороны, чтобы расширить возможности поставки газа в Украину. И мы очень заинтересованы в польском направлении, потому что там есть доступ к LNG-терминалам (построен в Свиноуйске и новый, строящийся в Гданьске). Мы заинтересованы предоставить нашим украинским трейдерам возможность покупать LNG-газ в этих терминалах. С Румынией нам не нужно ничего строить. Уже были тестовые поставки газа по LNG-терминалу в Греции. Теперь дешевле покупать в Словакии или Польше. Но техническая возможность есть", - сказал Макогон.