https://ria.ru/20211026/gaz-1756396948.html

На Украине оценили потери после прекращения транзита газа в Венгрию

На Украине оценили потери после прекращения транзита газа в Венгрию - РИА Новости, 26.10.2021

На Украине оценили потери после прекращения транзита газа в Венгрию

Украинская ГТС уже потеряла около 4,5 миллиарда кубометров транзита газа из-за заключения Венгрией контракта с "Газпромом" на поставки газа в обход Украины,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T21:46

2021-10-26T21:46

2021-10-26T21:46

экономика

словакия

гданьск

греция

газпром

турецкий поток

оператор гтс украины

сергей макогон

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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Украинская ГТС уже потеряла около 4,5 миллиарда кубометров транзита газа из-за заключения Венгрией контракта с "Газпромом" на поставки газа в обход Украины, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон."Газпром" и венгерская MVM CEEnergy ранее подписали два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и далее Сербию и через Австрию, оба маршрута обходят Украину. Украинский МИД заявил, что Киев разочарован этим соглашением и считает, что оно наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям."Мы потеряли около 4,5 миллиарда кубометров газа транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 миллиардов кубометров в этом направлении. И под угрозой возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии. Отмечу, что Венгрия в этом году была основным направлением для импорта – 95% объемов газа. Однако у нас остается возможность импортировать газ из Польши, Словакии, Румынии, и мы этот импорт осуществляем. Каждый день импортируется около 5 миллионов кубометров газа украинскими и международными трейдерами", - сказал Макогон в интервью сайте ТСН.Он добавил, что оператор сейчас работает над диверсификацией маршрутов поставок газа в Украину."У нас есть гарантированные мощности поставки из Словакии – это 27 миллионов кубометров в день. Есть возможность расширения этого газопровода. Также необходима достройка инфраструктуры с польской стороны, чтобы расширить возможности поставки газа в Украину. И мы очень заинтересованы в польском направлении, потому что там есть доступ к LNG-терминалам (построен в Свиноуйске и новый, строящийся в Гданьске). Мы заинтересованы предоставить нашим украинским трейдерам возможность покупать LNG-газ в этих терминалах. С Румынией нам не нужно ничего строить. Уже были тестовые поставки газа по LNG-терминалу в Греции. Теперь дешевле покупать в Словакии или Польше. Но техническая возможность есть", - сказал Макогон.

https://ria.ru/20211026/ukraina-1756395276.html

словакия

гданьск

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, словакия, гданьск, греция, газпром, турецкий поток, оператор гтс украины, сергей макогон