https://ria.ru/20211026/gaz-1756378068.html
Молдавия заключила контракт о закупке газа у нидерландской компании Vitol
Молдавия заключила контракт о закупке газа у нидерландской компании Vitol - РИА Новости, 26.10.2021
Молдавия заключила контракт о закупке газа у нидерландской компании Vitol
Молдавия заключила контракт о пробной закупке миллиона кубометров газа у нидерландской компании Vitol, сообщила пресс-служба агентства публичной собственности... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:07
2021-10-26T19:07
2021-10-26T22:54
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КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Молдавия заключила контракт о пробной закупке миллиона кубометров газа у нидерландской компании Vitol, сообщила пресс-служба агентства публичной собственности при кабмине республики."Один из трех крупнейших поставщиков нефтепродуктов в мире, нидерландская компания Vitol, выиграла объявленный Energocom тендер по закупке одного миллиона кубометров природного газа", — говорится в сообщении на сайте агентства публичной собственности.Vitol должна доставить газ в Молдавию 27 октября. Цена газа не разглашается.Кишинев решил закупить топливо, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.Ранее Молдавия на тех же условиях приобрела миллион кубометров газа у польской компании PGNiG."Газпром" 1 октября на месяц продлил контракт с Молдавией на поставку газа. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление голубого топлива в Молдавии временно превышает поставки из России, это также может привести к проблемам с подачей электроэнергии.Парламент 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа и поддерживать давление в газопроводе.
https://ria.ru/20211026/gaz-1756283173.html
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экономика, молдавия, vitol, в мире, природный газ, нидерланды, газпром, pgnig, молдовагаз, россия
19:07 26.10.2021 (обновлено: 22:54 26.10.2021)
Молдавия заключила контракт о закупке газа у нидерландской компании Vitol
Нидерландская компания Vitol поставит Молдавии миллион кубометров газа