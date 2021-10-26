https://ria.ru/20211026/gaz-1756309160.html

В Подмосковье взорвался газ в пятиэтажке

В Подмосковье взорвался газ в пятиэтажке - РИА Новости, 26.10.2021

В Подмосковье взорвался газ в пятиэтажке

Хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Видном, врачи осматривают пятерых детей и троих взрослых, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:23

2021-10-26T14:23

2021-10-26T14:59

видное

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Видном, врачи осматривают пятерых детей и троих взрослых, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате хлопка газовоздушной смеси в четвертом подъезде жилого дома на улице Советская повреждена стена между кухней и комнатой", - сказал собеседник агентства.По его словам, бригада скорой медицинской помощи осматривает восемь человек, в том числе пятерых детей. По предварительной информации, госпитализация им не требуется. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20211026/kvartira-1756257431.html

видное

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видное, происшествия, московская область (подмосковье)