https://ria.ru/20211026/gaz-1756309160.html
В Подмосковье взорвался газ в пятиэтажке
В Подмосковье взорвался газ в пятиэтажке - РИА Новости, 26.10.2021
В Подмосковье взорвался газ в пятиэтажке
Хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Видном, врачи осматривают пятерых детей и троих взрослых, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:23
2021-10-26T14:23
2021-10-26T14:59
видное
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Видном, врачи осматривают пятерых детей и троих взрослых, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате хлопка газовоздушной смеси в четвертом подъезде жилого дома на улице Советская повреждена стена между кухней и комнатой", - сказал собеседник агентства.По его словам, бригада скорой медицинской помощи осматривает восемь человек, в том числе пятерых детей. По предварительной информации, госпитализация им не требуется. Обстоятельства происшествия выясняются.
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видное
московская область (подмосковье)
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видное, происшествия, московская область (подмосковье)
14:23 26.10.2021 (обновлено: 14:59 26.10.2021)
В Подмосковье взорвался газ в пятиэтажке
В подмосковном Видном произошел хлопок газа в пятиэтажном жилом доме