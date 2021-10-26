https://ria.ru/20211026/gaz-1756283173.html

В Кремле высказались о договоренностях с Молдавией по газу

В Кремле высказались о договоренностях с Молдавией по газу - РИА Новости, 26.10.2021

В Кремле высказались о договоренностях с Молдавией по газу

Позиция РФ в переговорах с Молдавией по газу выверена и обоснована, благоприятна с точки зрения цены для молдавской стороны, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:50

2021-10-26T12:50

2021-10-26T13:11

молдавия

россия

экономика

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Позиция РФ в переговорах с Молдавией по газу выверена и обоснована, благоприятна с точки зрения цены для молдавской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."Это дело молдавской стороны. Это такой вопрос, он скорее риторический, очевидно, что сделки могут быть только по цены выше той, которая обсуждалась с российской стороной. Контакты будут продолжаться, позиция российского газового монополиста прекрасно известна, она окончательно выверена, понятна и обоснована. И с точки зрения ценовых параметров весьма благоприятна для молдавской стороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, на каком сейчас этапе газовые переговоры с Молдавией, как оценивают в Кремле то, что Молдавия договаривается с третьими странами.Сейчас, по его словам, идет работа по согласованию или не согласованию условий контракта."Здесь нужно понять все-таки, что решит молдавская сторона", - добавил Песков.

https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756200941.html

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молдавия, россия, экономика, дмитрий песков