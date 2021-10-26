https://ria.ru/20211026/gaz-1756274683.html
В Еврокомиссии заявили о росте зависимости ЕС от импорта газа
В Еврокомиссии заявили о росте зависимости ЕС от импорта газа - РИА Новости, 26.10.2021
В Еврокомиссии заявили о росте зависимости ЕС от импорта газа
Евросоюз слишком сильно зависит от потребления газа, а зависимость от его импорта только увеличивается в последние годы, несмотря на усилия Еврокомиссии, ЕС... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:18
2021-10-26T12:18
2021-10-26T12:18
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз слишком сильно зависит от потребления газа, а зависимость от его импорта только увеличивается в последние годы, несмотря на усилия Еврокомиссии, ЕС необходимо сломать эту тенденцию, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на внеочередном совете министров энергетики стран ЕС.ЕС в настоящее время импортирует порядка 90% потребляемого им "голубого топлива". Основным его поставщиком является Россия.
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экономика, в мире, природный газ, евросоюз, еврокомиссия, россия
В Еврокомиссии заявили о росте зависимости ЕС от импорта газа
Еврокомиссар Симсон: зависимость Евросоюза от импорта газа растет в последние годы