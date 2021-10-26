https://ria.ru/20211026/gaz-1756274683.html

В Еврокомиссии заявили о росте зависимости ЕС от импорта газа

В Еврокомиссии заявили о росте зависимости ЕС от импорта газа - РИА Новости, 26.10.2021

В Еврокомиссии заявили о росте зависимости ЕС от импорта газа

Евросоюз слишком сильно зависит от потребления газа, а зависимость от его импорта только увеличивается в последние годы, несмотря на усилия Еврокомиссии, ЕС... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:18

2021-10-26T12:18

2021-10-26T12:18

экономика

в мире

природный газ

евросоюз

еврокомиссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753979943_0:417:2899:2048_1920x0_80_0_0_35b80ef798d5cf178b215569741bea24.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз слишком сильно зависит от потребления газа, а зависимость от его импорта только увеличивается в последние годы, несмотря на усилия Еврокомиссии, ЕС необходимо сломать эту тенденцию, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на внеочередном совете министров энергетики стран ЕС.ЕС в настоящее время импортирует порядка 90% потребляемого им "голубого топлива". Основным его поставщиком является Россия.

https://ria.ru/20211026/gaz-1756269524.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, природный газ, евросоюз, еврокомиссия, россия