https://ria.ru/20211026/gaz-1756273735.html

Молдавия согласится на любую цену за газ, заявил эксперт

Молдавия согласится на любую цену за газ, заявил эксперт - РИА Новости, 26.10.2021

Молдавия согласится на любую цену за газ, заявил эксперт

Власти Молдавии вынуждены будут согласиться с любой предлагаемой ценой на газ компании "Газпром", потому что отказ от контракта с этой компанией приведет к... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:14

2021-10-26T12:14

2021-10-26T12:14

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КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Власти Молдавии вынуждены будут согласиться с любой предлагаемой ценой на газ компании "Газпром", потому что отказ от контракта с этой компанией приведет к катастрофе, ведь у страны нет собственных запасов топлива, заявил в комментарии РИА Новости доктор экономических наук, сотрудник Национального института экономических исследований Академии наук Молдавии Михаил Пойсик.Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и продлили соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. "Газпром" готов продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены."Газпром" сейчас предлагает нам контракт с ценой в 600 долларов, нам никто не предложит цену ниже, поскольку в Румынии, Украине, Польше — все тот же российский газ. "Газпром" поставил очень четкие условия — если не будет заключен новый контракт, то поставки газа просто прекратятся, для Молдавии это будет катастрофой, потому что собственных запасов топлива у нас нет, поэтому подпишем новый договор", - считает Пойсик.Он пояснил, что эта цена, безусловно, будет для Молдавии высокой, и идеальным вариантом для республики стал бы рост закупочной цены в два раза, то есть приобретение топлива по 300 долларов за тысячу кубометров вместо 148 долларов, как было раньше."Согласие с условиями "Газпрома" означает, что тариф на газ в Молдавии вырастет примерно в два раза, это скажется на производстве электроэнергии, на тарифе на отоплении, население окажется перед ценовым шоком. Но цены в стране и так выросли, хотя жители республики еще не ощутили изменения цен, октябрьское повышение закупочной цены до 790 долларов пока не отражено в тарифе", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756200941.html

https://ria.ru/20211026/evropa-1756270790.html

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экономика, в мире, природный газ, молдавия, газпром, россия