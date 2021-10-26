https://ria.ru/20211026/gavr-1756356626.html

Звезда Comedy Club Гавр стал отцом в четвертый раз

Звезда Comedy Club Гавр стал отцом в четвертый раз - РИА Новости, 26.10.2021

Звезда Comedy Club Гавр стал отцом в четвертый раз

Звезда Comedy Club Гавр (Гавриил Гордеев) стал отцом в четвертый раз. Об этом он сообщил в своем Instagram. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:52

2021-10-26T17:52

2021-10-26T17:52

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Звезда Comedy Club Гавр (Гавриил Гордеев) стал отцом в четвертый раз. Об этом он сообщил в своем Instagram.Публикация состоит из двух фотографий: на одной – беременная супруга Ирина позирует в парке, на второй – сам Гавр запечатлел себя в зеркале роддома.В комментариях Гавра поддержали поклонники и коллеги, среди которых Марина Кравец, Алексей Гаврилов и другие.Ранее стало известно, что новая девушка Влада Соколовского ждет ребенка. Для музыканта это второй ребенок, у него есть дочь от певицы Риты Дакоты.

https://ria.ru/20211025/arzamasova-1756130228.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости