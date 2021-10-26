Звезда Comedy Club Гавр стал отцом в четвертый раз
Звезда Comedy Club Гавр стал отцом в четвертый раз и поблагодарил за это супругу Ирину
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель телеканала "Матч Премьер" Гавриил Гордеев
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Звезда Comedy Club Гавр (Гавриил Гордеев) стал отцом в четвертый раз. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Публикация состоит из двух фотографий: на одной – беременная супруга Ирина позирует в парке, на второй – сам Гавр запечатлел себя в зеркале роддома.
"История о том, как дал Бог сил Ирине, чтоб дать нам еще сына! Плодоносим по осени! Спасибо тебе, Сударыня, за молодого барина. Здоровья тебе со чадом! Пойду избу покамест подлатаю, а то негоже в клети спати с младенцем", – написал шоумен.
В комментариях Гавра поддержали поклонники и коллеги, среди которых Марина Кравец, Алексей Гаврилов и другие.
Ранее стало известно, что новая девушка Влада Соколовского ждет ребенка. Для музыканта это второй ребенок, у него есть дочь от певицы Риты Дакоты.
25 октября, 14:21ШоубизАрзамасова показала укачивающего малыша Авербуха