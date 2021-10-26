Ле Пен пообещала поддержать Венгрию в переориентации Евросоюза
Марин Ле Пен заявила, что если ее изберут президентом, она окажет поддержку Венгрии
© AP Photo / Michel SpinglerЛидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
© AP Photo / Michel Spingler
ПАРИЖ, 26 окт - РИА Новости. Лидер партии "Национальное объединение", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае ее избрания главой государства обязуется оказать поддержку Венгрии в переориентации Евросоюза.
Марин Ле Пен 25-26 октября находится с визитом в Будапеште.
"Если меня изберут президентом Французской Республики 24 апреля 2021 года, я обязуюсь оказать поддержку Венгрии со стороны Франции и ее народа, чтобы переориентировать ЕС, идеологическая жестокость которого угрожает самой идее суверенитета", - сказала Ле Пен на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Она подчеркнула, что Венгрия 2021 года под руководством Орбана "находится в авангарде борьбы за свободу народов - борьбы, столь важной в мире, охваченном тоталитарными искушениями".
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Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля, второй – 24 апреля 2022 года.
О своем желании участвовать в следующих президентских выборах уже заявили ряд кандидатов, в том числе Марин Ле Пен, глава партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель, бывший переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, мэр Парижа Анн Идальго (социалисты).
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон официально пока не заявлял о своём намерении участвовать в выборах.