https://ria.ru/20211026/evropa-1756281259.html
ЕК провела консультации по рынку газа с США, Норвегией, Катаром
ЕК провела консультации по рынку газа с США, Норвегией, Катаром - РИА Новости, 26.10.2021
ЕК провела консультации по рынку газа с США, Норвегией, Катаром
Еврокомиссия на фоне скачка цен на газ хочет поддерживать связь с поставщиками "голубого топлива" в Евросоюз, провела консультации с США, Норвегией и Катаром,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:44
2021-10-26T12:44
2021-10-26T12:44
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия на фоне скачка цен на газ хочет поддерживать связь с поставщиками "голубого топлива" в Евросоюз, провела консультации с США, Норвегией и Катаром, Россия в этом контексте не упоминается."Важно сохранять каналы общения с внешними поставщиками, говорить о прогнозах рынка и о возможностях дополнительного экспорта в Европу. Я уже проводила дискуссии с США, Норвегией и Катаром, я продолжу общение", - сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на внеочередном совете министров энергетики стран ЕС.Россия является основным поставщиком газа в Евросоюз.
https://radiosputnik.ria.ru/20211026/gaz-1756278468.html
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экономика, сша, норвегия, евросоюз, еврокомиссия, россия
ЕК провела консультации по рынку газа с США, Норвегией, Катаром
ЕК провела консультации по рынку газа с поставщиками из США, Норвегии и Катара