https://ria.ru/20211026/evropa-1756281259.html

ЕК провела консультации по рынку газа с США, Норвегией, Катаром

ЕК провела консультации по рынку газа с США, Норвегией, Катаром - РИА Новости, 26.10.2021

ЕК провела консультации по рынку газа с США, Норвегией, Катаром

Еврокомиссия на фоне скачка цен на газ хочет поддерживать связь с поставщиками "голубого топлива" в Евросоюз, провела консультации с США, Норвегией и Катаром,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:44

2021-10-26T12:44

2021-10-26T12:44

экономика

сша

норвегия

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия на фоне скачка цен на газ хочет поддерживать связь с поставщиками "голубого топлива" в Евросоюз, провела консультации с США, Норвегией и Катаром, Россия в этом контексте не упоминается."Важно сохранять каналы общения с внешними поставщиками, говорить о прогнозах рынка и о возможностях дополнительного экспорта в Европу. Я уже проводила дискуссии с США, Норвегией и Катаром, я продолжу общение", - сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на внеочередном совете министров энергетики стран ЕС.Россия является основным поставщиком газа в Евросоюз.

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/gaz-1756278468.html

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экономика, сша, норвегия, евросоюз, еврокомиссия, россия