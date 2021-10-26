Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/evropa-1756270790.html
Еврокомиссар по энергетике рассказал о совместных закупках газа у России
Еврокомиссар по энергетике рассказал о совместных закупках газа у России - РИА Новости, 26.10.2021
Еврокомиссар по энергетике рассказал о совместных закупках газа у России
Совместные закупки газа странами ЕС, в том числе у России, - геополитический вопрос, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:00
2021-10-26T12:00
экономика
испания
сша
евросоюз
паоло джентилони
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756002163_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cb58faea602c7188aeaf5c20186b43e.jpg
МАДРИД, 26 окт – РИА Новости. Совместные закупки газа странами ЕС, в том числе у России, - геополитический вопрос, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони."Совместные закупки газа - это непросто, это не то же самое, что совместные закупки вакцины. Совместные закупки вакцины были успехом, совместные закупки газа - это геополитический вопрос. Спросите моего коллегу Пепе (Жозепа - ред.) Борреля (глава европейской дипломатии – ред.). Будем ли мы получать газ из США – это непросто. Некоторые глобальные игроки, Китай, например, закупают газ везде и по любой цене. Я не буду упоминать всех возможных партнеров, но мы знаем, что один из возможных партнеров совместных закупок – Россия. А это не только вопрос энергетического рынка, разумеется", - заявил Паоло Джентилони, выступая на мероприятии, организованном испанским агентством Europa Press в Мадриде.Он также заявил, что необходимо "серьезно отнестись" к вопросу создания общих резервов в хранилищах.Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на газ, который привёл к удорожанию электроэнергии, что давит на потребителей и экономику союза. Испания и ряд других стран ЕС выступили с пакетом предложений, среди которых совместная закупка и создание резерва газа в ЕС.
https://ria.ru/20211026/gaz-1756269524.html
https://ria.ru/20211025/gaz-1756188570.html
испания
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756002163_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_fd1c699c0f7bae30df102930d0e898c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, испания, сша, евросоюз, паоло джентилони, россия
12:00 26.10.2021
 
Еврокомиссар по энергетике рассказал о совместных закупках газа у России

Еврокомиссар по энергетике: совместные закупки газа у России — геополитический вопрос

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Joerg Sarbach
Читать ria.ru в
МАДРИД, 26 окт – РИА Новости. Совместные закупки газа странами ЕС, в том числе у России, - геополитический вопрос, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
"Совместные закупки газа - это непросто, это не то же самое, что совместные закупки вакцины. Совместные закупки вакцины были успехом, совместные закупки газа - это геополитический вопрос. Спросите моего коллегу Пепе (Жозепа - ред.) Борреля (глава европейской дипломатии – ред.). Будем ли мы получать газ из США – это непросто. Некоторые глобальные игроки, Китай, например, закупают газ везде и по любой цене. Я не буду упоминать всех возможных партнеров, но мы знаем, что один из возможных партнеров совместных закупок – Россия. А это не только вопрос энергетического рынка, разумеется", - заявил Паоло Джентилони, выступая на мероприятии, организованном испанским агентством Europa Press в Мадриде.
Вентиль на трубопроводе - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
11:53
Wintershall не исключила роста цен на газ в Европе
Он также заявил, что необходимо "серьезно отнестись" к вопросу создания общих резервов в хранилищах.
Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на газ, который привёл к удорожанию электроэнергии, что давит на потребителей и экономику союза. Испания и ряд других стран ЕС выступили с пакетом предложений, среди которых совместная закупка и создание резерва газа в ЕС.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 18:10
Госдеп потребовал от России поставить газ в Европу сверх контракта
 
ЭкономикаИспанияСШАЕвросоюзПаоло ДжентилониРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
02:18В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
02:08Медик назвала уникальные свойства дрожжей
02:05Прокурор допустила уголовные обвинения в деле о гибели кинооператора в США
Лента новостейМолния
Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в ДонбассеВ Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золотаМедик назвала уникальные свойства дрожжейПрокурор допустила уголовные обвинения в деле о гибели кинооператора в США