https://ria.ru/20211026/evropa-1756270790.html

Еврокомиссар по энергетике рассказал о совместных закупках газа у России

Еврокомиссар по энергетике рассказал о совместных закупках газа у России - РИА Новости, 26.10.2021

Еврокомиссар по энергетике рассказал о совместных закупках газа у России

Совместные закупки газа странами ЕС, в том числе у России, - геополитический вопрос, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:00

2021-10-26T12:00

2021-10-26T12:00

экономика

испания

сша

евросоюз

паоло джентилони

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МАДРИД, 26 окт – РИА Новости. Совместные закупки газа странами ЕС, в том числе у России, - геополитический вопрос, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони."Совместные закупки газа - это непросто, это не то же самое, что совместные закупки вакцины. Совместные закупки вакцины были успехом, совместные закупки газа - это геополитический вопрос. Спросите моего коллегу Пепе (Жозепа - ред.) Борреля (глава европейской дипломатии – ред.). Будем ли мы получать газ из США – это непросто. Некоторые глобальные игроки, Китай, например, закупают газ везде и по любой цене. Я не буду упоминать всех возможных партнеров, но мы знаем, что один из возможных партнеров совместных закупок – Россия. А это не только вопрос энергетического рынка, разумеется", - заявил Паоло Джентилони, выступая на мероприятии, организованном испанским агентством Europa Press в Мадриде.Он также заявил, что необходимо "серьезно отнестись" к вопросу создания общих резервов в хранилищах.Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на газ, который привёл к удорожанию электроэнергии, что давит на потребителей и экономику союза. Испания и ряд других стран ЕС выступили с пакетом предложений, среди которых совместная закупка и создание резерва газа в ЕС.

https://ria.ru/20211026/gaz-1756269524.html

https://ria.ru/20211025/gaz-1756188570.html

испания

сша

россия

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экономика, испания, сша, евросоюз, паоло джентилони, россия