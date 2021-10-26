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Официальный курс евро снизился на 1,04 рубля
Официальный курс евро снизился на 1,04 рубля - РИА Новости, 26.10.2021
Официальный курс евро снизился на 1,04 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,0399 рубля, до 80,7019 рубля, курс доллара - на 58,19 копейки, до 69,5526 рубля,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:17
2021-10-26T14:17
2021-10-26T14:17
экономика
евро
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 1,0399 рубля, до 80,7019 рубля, курс доллара - на 58,19 копейки, до 69,5526 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 78,8 копейки, составив 74,5698 рубля.
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экономика, евро, центральный банк рф (цб рф), россия
Официальный курс евро снизился на 1,04 рубля
Официальный курс евро на среду снизился до 80,7 рубля